"Ідіоти": Зеленський жорстко пройшовся по вимогах росіян у Стамбулі

Президент розкритикував російські плани та вимоги

Президент Володимир Зеленський провів брифінг, в ході якого дав відповіді на питання журналістів. Головною темою стали переговори в Стамбулі та зовнішня політика України.

Очільник держави також торкнувся питань співпраці зі США, санкцій проти Росії та майбутнього обміну військовополоненими. "Телеграф" зібрав головні тези з брифінгу.

Головні заяви Володимира Зеленського

Україна веде активні переговори зі Сполученими Штатами щодо укладення економічних та оборонних угод. Зеленський підкреслив прагнення підписати угоду про вільну торгівлю з американською стороною.

Особливу увагу президент приділив оборонній співпраці. "Я дуже хотів би, щоб ми уклали сильну угоду щодо оборони та постачання відповідної зброї. Ми хочемо це купити. Це угода, а не подарунки", — заявив Зеленський.

Санкційна політика проти Росії

Євросоюз та Штати розпочали процес узгодження нового пакету санкцій проти Росії. Президент України назвав це "дуже хорошим знаком" для міжнародної координації дій.

Позиція щодо припинення вогню

Зеленський різко висловився про російські пропозиції щодо короткострокового припинення вогню. Він розкритикував московські наміри зробити паузу лише для евакуації загиблих.

"Як сказали росіяни, вони готові на припинення вогню на два-три дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, бо припинення вогню для того, щоб вбитих не було. Для них це питання просто невеличкої паузи у війні", — зауважив президент.

Обмін військовополоненими та тілами загиблих

Відбудеться масштабний обмін військовополоненими за формулою "1000 на 1000".

Україна, за його словами, на переговорах у Стамбулі порушувала питання обміну додаткових військових, а також політв'язнів і журналістів. Сторони мають обмінятися списками протягом поточного тижня.

Також у Стамбулі Україна та Росія домовились повернути тіла загиблих у форматі "6000 на 6000". Втім, є нюанс — росіяни передають тіла своїх вбитих солдатів Україні, як заявив Зеленський. "У росіян із цих 6000 опізнані лише 15%, тому дуже важливо все перевірити. І всіх наших потрібно забрати".

Енергетичні питання

Через російські атаки на українську інфраструктуру країна стикається з дефіцитом газових запасів. Зеленський обговорив питання постачання газу з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьорем.

Раніше "Телеграф" писав про підсумки переговорів між Росією та Україною у Стамбулі. Вони відрізнялись не лише тривалістю.