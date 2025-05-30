У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського

Речник Путіна також зробив заяву про оприлюднення російського проекту меморандуму щодо українського врегулювання

Володимир Путін нібито принципово відноситься за зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. Проте для цього треба виконати певну вимогу.

Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, його цитують росЗМІ. Він стверджує, що у разі досягнення результату на прямих переговорах делегацій Росії та України "може йтися і про контакти на найвищому рівні".

"Президент Путін неодноразово говорив, що принципово він "за" контакти на вищому рівні, безумовно, вони потрібні. Але вони повинні бути підготовлені, і спочатку повинен бути досягнутий результат на переговорах делегацій, на прямих переговорах делегацій двох країн", — сказав прессекретар президента РФ.

Також Пєсков сказав, що деталі російського проекту меморандуму щодо українського врегулювання оприлюднюватися не будуть.

"РФ розраховує, що проекти меморандумів обговорюватимуть під час другого раунду переговорів у Стамбулі", — йдеться у повідомленні росЗМІ.

Зустріч Путіна і Зеленського — що відомо

Нещодавно Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з диктатором.

Президент України 15 травня відвідав Туреччину, щоб зустрітися з Путіним. Натомість Путін проігнорував переговори і не приїхав на зустріч. Меми про це зібрав "Телеграф" — ви можете їх переглянути за посиланням.

Російський президент надіслав до Стамбула свою делегацію чиновників низького рівня, яку очолив Володимир Мединський. Переговори команд України та Росії відбулися 16 травня.

На перших за три роки переговорах не вдалося досягти домовленості для припинення вогню. Наразі Росія пропонує новий раунд переговорів на 2 червня.

Україна зазначає, що готова до зустрічей, але спершу хоче побачити російський "меморандум" з баченням Москви можливого перемир'я.