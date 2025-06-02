Не только чтобы вернуть: зачем России передали список депортированных украинских детей

Реакция России по требованию вернуть украденных украинских детей будет очень показательна: в ОП объяснили, почему

Украина во время переговоров в Стамбуле 2 июня передала список депортированных и похищенных украинских детей российской стороне.

Как сообщила советница по коммуникациям Руководителя Офиса Президента Украины Даша Заровна, украинская делегация передала россиянам список с несколькими сотнями похищенных детей именно сейчас неспроста. Это своеобразное предложение для России осуществить мероприятие по построению доверия, пишет Заровна.

Советник объясняет логику действий украинской стороны. Если российские власти хотят продемонстрировать серьезность намерений, они должны вернуть хотя бы часть детей из списка. После этого стороны смогут двигаться дальше в переговорном процессе.

Заровна отметила, что переданный список содержит не всех похищенных детей, а только часть. Такой подход уменьшает риск использования полученной информации для помех вместо возвращения детей домой. Теперь решение зависит от российской стороны.

В международной практике меры по построению доверия называются ограниченными, но конкретными действиями. Они призваны показать добрую волю и проверить готовность другой стороны действовать честно во время переговоров.

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