"Чийсь колишній загубився". Козел, що гуляв сам вечірніми Броварами, став зіркою мережі (відео)
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Його передали працівникам поліції
Козел у Броварах наробив галасу — тварина сама гуляла вечірнім містом. Господаря поруч з нею не було, перехожі назвали його Гришею.
Відео козлика (чи кози, бо рогів у тварини не було), який ходив вечірніми вулицями, опублікував Telegram-канал "Громадський ревізор. Бровари". Тварина поводилася доволі спокійно, але ніби шукала господаря. За словами очевидців, козел був у парку Шевченка.
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"Гриша вибрав бути щасливим"
На відео відреагували жителі міста — іронізують, що то був "чийсь колишній". Також жартують, що Гриша на самовигулі.
"Чийсь колишній загубився", "Не дають вже і погуляти йому, Гриша вибрав бути щасливим", "Не чіпайте Гришу, він на самовигулі", — сміються в мережі.
Що відомо про подальшу долю тварини
В коментарях автори відео розповіли, що передали козлика працівникам поліції. Також опублікували фото, де жінка веде схожого козла містом. Пишуть, що схоже, господарі тварини знайшлися.
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