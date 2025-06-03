"Чийсь колишній загубився". Козел, що гуляв сам вечірніми Броварами, став зіркою мережі (відео)

Його передали працівникам поліції

Козел у Броварах наробив галасу — тварина сама гуляла вечірнім містом. Господаря поруч з нею не було, перехожі назвали його Гришею.

Відео козлика (чи кози, бо рогів у тварини не було), який ходив вечірніми вулицями, опублікував Telegram-канал "Громадський ревізор. Бровари". Тварина поводилася доволі спокійно, але ніби шукала господаря. За словами очевидців, козел був у парку Шевченка.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

"Гриша вибрав бути щасливим"

На відео відреагували жителі міста — іронізують, що то був "чийсь колишній". Також жартують, що Гриша на самовигулі.

"Чийсь колишній загубився", "Не дають вже і погуляти йому, Гриша вибрав бути щасливим", "Не чіпайте Гришу, він на самовигулі", — сміються в мережі.

Що відомо про подальшу долю тварини

В коментарях автори відео розповіли, що передали козлика працівникам поліції. Також опублікували фото, де жінка веде схожого козла містом. Пишуть, що схоже, господарі тварини знайшлися.

Як розповідав "Телеграф", у Києві біля станції метро "Почайна" помітили лося. Він бігав неподалік від книжкового ринку.