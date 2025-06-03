"Чей-то бывший потерялся". Козел, что гулял один по вечерним Броварам, стал звездой сети (видео)

Его передали сотрудникам полиции

Козел в Броварах наделал шума — животное само гуляло по вечернему городу. Хозяина рядом с ним не было, прохожие назвали его Гришей.

Видео козлика (или козы, потому что рогов у животного не было), который ходил по вечерним улицам, опубликовал Telegram-канал "Суспільний ревізор. Бровари" Животное вело себя довольно спокойно, но будто искало хозяина.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

"Гриша выбрал быть счастливым"

На видео отреагировали жители города — иронизируют, что это был "чей-то бывший". Также шутят, что Гриша на самовыгуле.

"Чей-то бывший потерялся", "Не дают уже и погулять ему, Гриша выбрал быть счастливым", "Не трогайте Гришу, он на самовыгуле", — смеются в сети.

Что известно о дальнейшей судьбе животного

В комментариях авторы видео рассказали, что передали козлика сотрудникам полиции. Также опубликовали фото, где женщина ведет похожего козла по городу уже утром. Пишут, что, похоже, хозяева животного нашлись.

Как рассказывал "Телеграф", в Киеве возле станции метро "Почайна" заметили лося. Он бегал неподалеку от книжного рынка.