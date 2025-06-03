Чернігів опинився під ударом безпілотників: палають житлові будинки, є постраждалі (фото, оновлено)

Росіяни били безпілотниками по житловій та цивільній інфраструктурі

Російські окупанти вночі на 3 червня атакували Чернігів ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено житлову інфраструктуру міста, постраждали цивільні – росіяни традиційно намагаються тероризувати мирне населення.

Про атаку повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, безпілотники окупантів впали на кількох вулицях міста, внаслідок чого почалися пожежі у житлових будинках.

"Внаслідок падіння шахедів у місті згорів приватний будинок. Пошкоджень зазнали пʼятиповерхівка та декілька приватних будинків. Отримали поранення 2 людини, їм надається уся необхідна допомога. Одна людина отримала тяжкі поранення, вона направлена до медичного закладу. Друга отримала поранення середньої тяжкості", – сказано у повідомленні.

Окрім Чернігова, відомо, що росіяни атакували Одесу та Полтаву зграями ударних БПЛА. Подробиць щодо наслідків російських атак поки що немає.

Оновлено 04:45 Брижинський повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Також зафіксовано значно більше пошкоджень, ніж повідомлялося спочатку.

"У результаті нічної атаки: згорів приватний будинок. Пошкоджено: багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. Постраждали 4 людини: дві жінки та два чоловіки. Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі постраждалі перебувають у медичних закладах", – написав він.

Нагадаємо, російські окупанти під ранок 2 червня атакували Харків спочатку безпілотниками, а потім випустили по місту дві балістичні ракети, у місті було чутно сильні вибухи. Внаслідок російського теракту є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Під ранок 1 червня окупанти атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог спрямував на місто щонайменше сім БПЛА, внаслідок атаки є пошкодження житла, інфраструктури та постраждалі.

Зазначимо, що під атакою опинилося не тільки Запоріжжя. Масовану атаку окупанти влаштували на Житомир – місто атакували десятки безпілотників. Також у Києві у ніч на 1 червня лунали вибухи. Російські окупанти в перший день літа атакували столицю балістичними ракетами. За даними моніторингу, балістичні цілі летіли не тільки безпосередньо на столицю, але й через Київ на Житомир. Столична протиповітряна оборона ліквідувала загрозу.