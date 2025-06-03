Чернигов оказался под ударом беспилотников: горят жилые дома, есть пострадавшие (фото, обновлено)

Россияне били беспилотниками по жилищной и гражданской инфраструктуре

Российские оккупанты ночью на 3 июня атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена жилищная инфраструктура города, пострадали гражданские – россияне традиционно пытаются терроризировать мирное население.

Об атаке сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский. По его словам, беспилотники окупантов упали на нескольких улицах города, в результате чего начались пожары в жилых домах.

"В результате падения шахедов в городе сгорел частный дом. Повреждения получили пятиэтажку и несколько частных домов. Получили ранения 2 человека, им предоставляется вся необходимая помощь. Один человек получил тяжелые ранения, он направлен в медицинское учреждение. Второй получил ранения средней тяжести", – сообщили в пресс-службе.

Кроме Чернигова известно, что россияне атаковали Одессу и Полтаву стаями ударных БПЛА. Подробностей о последствиях российских атак пока нет.

Обновлено 04:45 Брижинский сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех человек. Также зафиксировано больше повреждений, чем сообщалось сначала.

"В результате ночной атаки: сгорел частный дом. Повреждены: многоэтажка, частные дома, учебное заведение и промышленное предприятие. Пострадали 4 человека: две женщины и двое мужчин. Мужчины получили тяжелые ранения. Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях", — написал он.

Напомним, российские оккупанты под утро 2 июня атаковали Харьков сначала беспилотниками, а затем выпустили по городу две баллистические ракеты, в городе были слышны сильные взрывы. В результате российского теракта пострадали люди и была повреждена гражданская инфраструктура.

Под утро 1 июня оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Враг направил на город по меньшей мере семь БПЛА, в результате атаки были повреждения жилья, инфраструктуры и пострадавшие.

Отметим, что под атакой оказалось не только Запорожье. Массированную атаку оккупанты устроили на Житомир – город атаковали десятки беспилотников. Также в Киеве в ночь на 1 июня звучали взрывы. Российские оккупанты в первый день лета атаковали столицу баллистическими ракетами. По данным мониторинга, баллистические цели летели не только на столицу, но и через Киев на Житомир. Столичная противовоздушная оборона ликвидировала угрозу.