На 20 років молодша: у настоятеля чоловічого монастиря УПЦ МП знайшли жінку, деталі скандалу - ЗМІ

"Телеграфу" відмовились коментувати скандал

У селі Мильці Ковельського району, у Свято-Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП, розгортається скандал. 61-річний намісник монастиря, архімандрит Леонтій (в миру Віктор Іванович Бурко), нібито намагається приховати порушення целібату.

Вже понад рік він може спільно проживати з 39-річною жінкою, з якою, ймовірно, таємно одружився за кордоном, намагаючись уникнути осуду духовенства та громади. Зі слів місцевих жителів, дана пара проживає разом у будинку священника у селі Мильці вже понад рік, пише видання Буг.

Односельчани заявляють, що жінка, яка вже раніше була у шлюбі та має двох дітей, встигла прописатися у будинку свого обранця. А також змінити своє прізвище та ім’я на Бурко.

Проте, сусіди не помічали пишного весілля між парою, але зазначили, що минулого року вони виїжджали за кордон, де могли, ймовірно, побратися та провести медовий місяць. У такий спосіб вони уникнули осуду серед православних християн та духовенства регіону, приховавши цю новину.

Як відомо, архімандрит Леонтій, який є настоятелем чоловічого монастиря, монахом, прийняв целібат (життя без шлюбу або сексуальних стосунків). Побравшись за кордоном, він, таким чином, хотів ймовірніше приховати дані відносити та уникнути відповідальності за порушення церковних законів.

"Телеграф" намагався звʼязатись з представниками Володимир-Волинської єпархії. Натомість секретар єпархії архімандрит Сава (Мякота) телефон якого був вказаний на сайті категорично відмовився спілкуватись з журналістами. Окрім цього, ми намагались звʼязатись з високопреосвященним митрополитом Володимиром. Він сказав звертатись до тих, хто цю статтю написав.

Що таке целібат

Целібат (від лат. caelebs — нежонатий, холостяк) — так зване "безшлюб'я" духовенства, відоме в східному та західному християнстві. Фактично це добровільний акт, високо оцінений, що став суттєвою ознакою монашого життя. Згодом аскетичні ідеали взяли верх у Західній Католицькій Церкві, і переконання в несполучності подружжя й активного душпастирства поширилося на Захід і Схід. Проте спроба Нікейського собору 325 р. заборонити одруженим священникам залишатись у подружньому стані після рукоположення була відкинута.

В Україні целібат (обітниця безлюбності) має обмежене поширення і переважно стосується духовенства різних християнських конфесій.

Серед світового населення України целібат як свідомий вибір способу життя не є розширеним явищем. Українське суспільство традиційно орієнтоване на сімейні цінності та шлюб.

Раніше "Телеграф" писав, що суд покарав священника УПЦ (МП) за вихваляння Путіна