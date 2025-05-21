Сміттєвози, свиняча кров та вигуки "ганьба": як у Хмельницькому зустріли митрополита Онуфрія (фото, відео)

Богослужіння почалося без митрополита

21 травня митрополит УПЦ МП Онуфрій прибув до Хмельницького попри активні протести місцевих мешканців. Його візит, присвячений 35-річчю "відродження Хмельницької епархії", викликав обурення громадськості – сотні людей, серед яких ветерани, військові та родичі загиблих захисників, зібралися біля Свято-Миколаївського собору, аби не допустити богослужіння.

Як повідомляє Суспільне Хмельницький, вхід до храму заблокували сміттєвозами та асенізаторськими машинами. Протестувальники скандують: "Ганьба!" і "Геть московського попа", облили ворота собору свинячою кров’ю, вшанували пам’ять загиблих українських захисників хвилиною мовчання.

О 16:58 стало відомо, що Митрополит Онуфрій до храму на богослужіння не приїде. Богослужіння біля паркану Свято-Миколаївського собору розпочалося без нього. Під час цього активісти викрикують українські патріотичні гасла, співають гімн України та пісню "Червона рута". За словами кореспондентки Суспільного, біля Свято-Миколаївського собору перебуває майже 200 людей.

Вхід до собору заблокували машинами. Суспільне Хмельницький

Депутат облради Віктор Бурлик закликав громадян масово вийти на протест, наголосивши, що діяльність УПЦ МП у час війни не є припустимою.

На сайті єпархії зазначено, що 21 травня о 17:00 Онуфрій мав очолити всенічне бдіння, а 22 травня – провести освячення собору. У супровідному зверненні він знову підкреслив "канонічну самостійність" УПЦ, відмежовану від Московського патріархату. Проте журналістські розслідування свідчать, що сам Онуфрій вже понад 20 років має російське громадянство та двічі отримував паспорти РФ.

Що відомо про митрополита Онуфрія:

Митрополит Онуфрій (у миру Орест Березовський) родом з Чернівецької області, очолює УПЦ МП з 2014 року. Він відомий як прибічник духовної єдності з РПЦ та критик створення автокефальної УПЦ. У своїх промовах називав війну Росії проти України "братовбивчим конфліктом", закликав до "прощення" окупантів і неодноразово виступав проти називання РФ агресором. У 2013 році був нагороджений Путіним орденом Дружби, а у 2019 – відзначений Патріархом Кирилом. Через проросійську позицію та опір створенню незалежної української церкви, митрополит Онуфрій фігурує в базі "Миротворець" як агент впливу РПЦ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні з’явився ще один храм, підпорядкований Московському патріархату. У Луцьку відбулося освячення новозбудованого Іоанно-Богословського храму.