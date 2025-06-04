В Україні продають коня за ціною квартири. Чим він особливий (фото)

Він сильний та красивий

В Україні продають коня за 1 039 883 грн (25 тисяч доларів). Це — спортивний жеребець п'яти років.

Оголошення опубліковано на одному з сайтів купівлі-продажу. Жеребець народився у 2020 році, має 177 сантиметрів в холці. Це спортивний кінь, помісь Брама — Hanuman (імена батьків). Перебуває кінь у Запоріжжі.

Продавець вказує що це великий, дуже сильний та впевнений кінь. Він перебуває в тренінгу у професійного спортсмена, гарно виїжджений.

Жеребець регулярно бере участь у змаганнях. За словами продавця, він є перспективним у подоланні висот.

Варто зазначити, що за 25 тисяч доларів в Україні можна купити квартиру. Навіть двокімнатну, якщо у невеликому місті.

Як розповідав "Телеграф", в Україні продають рідкісного хижака за ціною авто. Маленьку дівчинку-генету продають за 1 680 євро (майже 80 тисяч гривень) у Києві. За характером та умовами утримання вона схожа на кішку. Продавець вказав, що генета грайлива, але слухняна. Її харчування схоже на харчування кішок. Раціон — котячий корм, нежирне куряче м'ясо, риба. Люблять стиглі фрукти, які мають бути в раціоні.