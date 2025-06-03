Екзотичний муркотун: в Україні продають рідкісного хижака за ціною авто (фото)

Вони ловлять мишей та щурів не гірше за котів

Українці все частіше заводять екзотичних домашніх улюбленців. У вас може оселитися звірятко, про яке багато людей навіть не чули — генета, хижий ссавець, схожий на маленьку кішку.

Маленьку дівчинку-генету продають за 1 680 євро (майже 80 тисяч гривень) у Києві. За такі гроші можна курити авто з пробігом. Звірятко тямуще та ласкаве, привчене до лотка. Продавець вказав, що генета грайлива, але слухняна. Її харчування схоже на харчування кішок. Раціон — котячий корм, нежирне куряче м'ясо, риба. Люблять стиглі фрукти, які мають бути в раціоні.

Маленька та дуже симпатична

Вага тваринки — 1—3 кг, довжина тіла з головою від 42-58 см. Має довгий хвіст з чорними та білими кільцями, що може сягати 39-53 сантиметрів. Забарвлення різноманітне, але тіло зазвичай сірувате чи жовтувате з коричневими, чи чорними плямами, чи клаптями на боках.

У генет довге тіло, короткі лапи, загострена мордочка. Вушка округлі, густе волосся.

Ідеальний улюбленець та грізний знищувач гризунів

Генети легко пристосовуються до утримання в неволі. В Африці їх часто тримають для боротьби з мишами та щурами.

Вони швидко запам'ятовують своє ім'я та відкликаються на нього. За характером нагадують кішку.

Генета — охайна тваринка, що любить чистоту і швидко привчається до туалету. Люблять, коли їх розчісують.

Раніше "Телеграф" розповідав, за скільки в Україні можна взяти тварин в оренду — єнота, кроликів, щурів, хом'яків, білок Дегу, шиншил. Це хороший варіант для дитячого свята чи фотосесії.