В Украине продают коня по цене квартиры. Чем он особенный (фото)

Он сильный и красивый

В Украине продают коня за 1 039 883 грн (25 тысяч долларов). Это спортивный жеребец пяти лет.

Объявление опубликовано на одном из сайтов купли-продажи. Жеребец родился в 2020 году, имеет 177 сантиметров в холке. Это спортивный конь, помесь Брама – Hanuman (имена родителей). Находится конь в Запорожье.

Продавец указывает, что это большой, очень сильный и уверенный конь. Он находится в тренинге у профессионального спортсмена, хорошо объезжен.

Жеребец регулярно участвует в соревнованиях. По словам продавца, он перспективен в преодолении высот.

Стоит отметить, что за 25 тысяч долларов в Украине можно купить квартиру. Даже духкомнатную, если в небольшом городке.

Как рассказывал "Телеграф", в Украине продают редкого хищника по цене авто. Маленькую девочку-генету продают за 1680 евро (почти 80 тысяч гривен) в Киеве. По характеру и условиям содержания она похожа на кошку. Продавец указал, что генета игрива, но послушна. Ее питание похоже на питание кошек. Рацион – кошачий корм, нежирное куриное мясо, рыба. Любят спелые фрукты, которые должны быть в рационе.