Рус

VODA UA стала водним партнером футбольного клубу "Рух"

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бренд VODA UA став офіційним водним партнером ФК "Рух" Новина оновлена 04 червня 2025, 13:24
Бренд VODA UA став офіційним водним партнером ФК "Рух". Фото voda.ua

"Рух" радий розпочати співпрацю з новим водним партнером

Бренд VODA UA став офіційним водним партнером футбольного клубу "Рух" (Львів). Співпраця передбачає партнерство як із головною командою, так і з Академією ФК "Рух", де VODA UA буде титульним партнером.

Про це пише VODA UA.

"Для нас це не просто партнерство, а синергія цінностей. Ми віримо в силу спорту, інновацій та молоді. Саме тому співпраця з "Рухом" — логічний крок у розвитку нашої місії підтримувати українські спортивні ініціативи, які формують здорове, прогресивне майбутнє", — зазначила СЕО VODA UA Катерина Садовая.

Як зазначається, футбольний клуб "Рух" радий розпочати співпрацю з новим водним партнером VODA UA.

"Це сучасний інноваційний бренд на українському ринку, який вже співпрацює з великою кількістю перспективних спортивних проєктів. І ми впевнені, що разом зможемо розвивати український футбол та спорт", — наголосив спортивний директор ФК "Рух" Володимир Лапіцький.

У клубі підкреслили, що обидва бренди — молоді, креативні й орієнтовані на розвиток, що дозволяє розраховувати на довгострокову та результативну співпрацю.

ФК "Рух"

"Рух" (Львів) — український футбольний клуб, що представляє місто Львів із сезону 2020/21 в Прем'єр-лізі.

Срібний призер першої ліги 2019/2020. Срібний призер другої ліги 2016/2017. Чемпіон та срібний призер першості України серед аматорів. Чотириразовий чемпіон Прем'єр-ліги Львівської області.

Теги:
#Львів #Реклама #Футбольний клуб #ФК Рух