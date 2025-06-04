VODA UA стала водним партнером футбольного клубу "Рух"

"Рух" радий розпочати співпрацю з новим водним партнером

Бренд VODA UA став офіційним водним партнером футбольного клубу "Рух" (Львів). Співпраця передбачає партнерство як із головною командою, так і з Академією ФК "Рух", де VODA UA буде титульним партнером.

Про це пише VODA UA.

"Для нас це не просто партнерство, а синергія цінностей. Ми віримо в силу спорту, інновацій та молоді. Саме тому співпраця з "Рухом" — логічний крок у розвитку нашої місії підтримувати українські спортивні ініціативи, які формують здорове, прогресивне майбутнє", — зазначила СЕО VODA UA Катерина Садовая.

Як зазначається, футбольний клуб "Рух" радий розпочати співпрацю з новим водним партнером VODA UA.

"Це сучасний інноваційний бренд на українському ринку, який вже співпрацює з великою кількістю перспективних спортивних проєктів. І ми впевнені, що разом зможемо розвивати український футбол та спорт", — наголосив спортивний директор ФК "Рух" Володимир Лапіцький.

У клубі підкреслили, що обидва бренди — молоді, креативні й орієнтовані на розвиток, що дозволяє розраховувати на довгострокову та результативну співпрацю.

ФК "Рух"

"Рух" (Львів) — український футбольний клуб, що представляє місто Львів із сезону 2020/21 в Прем'єр-лізі.

Срібний призер першої ліги 2019/2020. Срібний призер другої ліги 2016/2017. Чемпіон та срібний призер першості України серед аматорів. Чотириразовий чемпіон Прем'єр-ліги Львівської області.