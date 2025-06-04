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VODA UA стала водным партнером футбольного клуба "Рух"

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Бренд VODA UA стал официальным водным партнером ФК "Рух" Новость обновлена 04 июня 2025, 13:24
Бренд VODA UA стал официальным водным партнером ФК "Рух". Фото voda.ua

"Рух" рад начать сотрудничество с новым водным партнером

Бренд VODA UA стал официальным водным партнером футбольного клуба "Рух" (Львов). Сотрудничество предполагает партнерство как с главной командой, так и с Академией ФК "Рух", где VODA UA будет титульным партнером.

Об этом пишет VODA UA.

"Для нас это не просто партнерство, а синергия ценностей. Мы верим в силу спорта, инноваций и молодежи. Именно поэтому сотрудничество с "Движением" — логический шаг в развитии нашей миссии поддерживать украинские спортивные инициативы, формирующие здоровое, прогрессивное будущее", — отметила СЕО VODA UA Екатерина Садов.

Как отмечается, футбольный клуб "Рух" рад начать сотрудничество с новым водным партнером VODA UA.

"Это современный инновационный бренд на украинском рынке, который уже сотрудничает с большим количеством перспективных спортивных проектов. И мы уверены, что вместе сможем развивать украинский футбол и спорт", — подчеркнул спортивный директор ФК "Рух" Владимир Лапицкий.

В клубе подчеркнули, что оба бренда — молодые, креативные и ориентированные на развитие, что позволяет рассчитывать на долгосрочное и результативное сотрудничество.

ФК "Рух"

"Рух" (Львов) — украинский футбольный клуб, представляющий город Львов с сезона 2020/21 в Премьер-лиге.

Серебряный призер первой лиги 2019/2020. Серебряный призер второй лиги 2016/2017. Чемпион и серебряный призер первенства Украины среди любителей. Четырехкратный чемпион Премьер-лиги Львовской области.

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#Львов #Реклама #Футбольный клуб #ФК Рух