Росіяни просуваються в бік Сум. Могли окупувати ще два села (карта)

В ОВА заявили, що ситуація складна, але контрольована

Триває наступ росіян на Сумщині, вони могли захопити ще два села. Найінтенсивніші бойові дії йдуть в районах Юнаківської та Хотінської громад.

За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували в Сумській області Андріївку та Водолаги Хотінської громади. Також є просування ворога біля Яблунівки — Юнаківська громада.

Ситуація у Сумській області — що кажуть в ОВА

Глава Сумської ОВА Олег Григоров 3 червня провів засідання Ради оборони області. На ньому було визначено першочергові завдання для посилення нашої оборони, повідомив чиновник у Facebook.

"Ситуація в прикордонні Сумщини залишається складною, динамічною, але контрольованою. Найінтенсивніші бойові дії – в районах Юнаківської та Хотінської громад, де ворог намагається діяти малими групами й закріпитися. Цивільне населення з цих територій давно евакуйоване. Наші підрозділи тримають рубежі, зриваючи всі спроби просування росіян", — описав ситуацію чиновник.

Він додав, що росіяни невпинно обстрілюють прикордонні села — б’ють по житлових будинках, господарствах, об’єктах цивільної інфраструктури. Триває евакуація.

За словами Григорова, за останні два тижні росіяни скинули по Сумщині майже 200 керованих авіабомб (КАБів). Крім того, зросла інтенсивність атак з повітря – російська армія атакує Сумщину баражуючими боєприпасами типу "Ланцет", дронами-камікадзе, FPV-дронами та БпЛА зі скидами.

Росіяни заявляють про окупацію села Водолаги

Російські ЗМІ повідомляють про захоплення села Водолаги та публікують кадри нібито встановлення свого прапора на одній з будівель села. Проте це їхня поширена тактика — зайти на позиції, швидко почепити свою "ганчірку", зробити відео, та вийти.

Як писав "Телеграф", начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов 2 червня повідомив, що росіяни на Сумщині окупували близько 15 км по фронту та близько 6-7 км у глибину. Він оцінив загрозу для Сум.