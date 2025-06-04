"Атакуют непрерывно": военный блогер рассказал о планах россиян в Сумской области

Ждать катастрофы сейчас не стоит

На севере Сумской области сохраняется крайне напряженная ситуация, однако линия фронта удерживается, а попытки противника достичь оперативного прорыва пока не увенчаются успехом. Враг непрерывно штурмует украинские позиции, ежедневно продвигаясь на несколько сотен метров, однако катастрофы не произошло и в ближайшее время ее тоже не будет.

Об этом сообщил военный блогер Кирилл Сазонов 3 июня. По его словам, враг уже дважды в течение недели усиливал свои основные ударные силы мотострелковыми подразделениями, прибывшими на помощь десантным войскам 76-й и 106-й дивизий и морской пехоты. В морпехи, в частности, переброшена третья бригада, а десантура воюет в полном составе, без резервов. Противник применяет все имеющиеся вооружения и ресурсы, и при этом не считается с потерями.

Согласно обновлениям проекта Deepstate, российские войска смогли зайти в Андреевку и Водологи, однако официальное подтверждение со стороны Генштаба отсутствует. Как пояснил Сазонов, подтверждение контроля или его потери над населенными пунктами требует времени, ведь в реальности это часто спорный вопрос, а обновление информации происходит исключительно через ОТУ, оперативное командование (ОСУВ) или Генеральный штаб.

На большинстве участков линии столкновения враг продвигается на сотни метров, кое-где до полутора километров. Максимальное вклинение российских сил на украинскую территорию, по его словам, не превышает 10 км.

"Атакуют непрерывно. Непрерывно. Не считаясь с потерями. Потому и перебрасывают подкрепления и своих в резерве не оставляют. Задействуют все, что могут. (…) Да, до Сум остается чуть больше 20 км, но Сумы с самого начала были очень близко от границы. Что касается усиления обстрелов областного центра, ему и сейчас достается по полной программе и круглосуточно", – дописал Сазон.

Целью наступательных действий противника на этом этапе, по оценке блогера, формирование буферной зоны на линии Андреевка — Яблуновка — Локня. При этом российское командование, вероятно, стремится расширить эту зону до Юнаковки, однако в случае попытки это может обернуться для них вторым "Торецким" или "Часовым Яром", намекнул Сазонов.

"Хотя параллельная ЛБЗ дорога уже сейчас стала большой проблемой – ее просто выносят. Резюме: Тут очень тяжелая ситуация, но катастрофы нет. И не будет. И пока мы связали именно тут всю их десантуру с морпехами и свежими резервами – нашим парням на Покровске, Торецке и Часике будет легче. Окно возможностей. Простых решений нет, не нужно советов с дивана. Мы сами понимаем, что было бы круто перебросить восемь бригад сюда и зайти двумя клиньями, отрезая всю группировку противника и создавая "Курский котел", но… где их взять?", — обозначил блоггер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 3 июня российские войска, вероятно, взяли под контроль еще один населенный пункт — на этот раз речь идет о Константиновке на севере Сумской области.