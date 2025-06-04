Наслідки для екології точно будуть. Чого чекати після удару росіян по заводу біоетанолу на Сумщині

Пошкоджені цистерни, велика кількість патоки потрапила в ґрунт

Росія вдарила по біоетанольному заводу на Сумщині. В результаті влучання 12 безпілотників пошкоджені цистерни.

У повідомленні щодо атаки вказано, що стався розлив патоки. Патока — це побічний продукт цукрового виробництва, густа темна рідина, що залишається після виварювання цукру з бурякового або тростинного соку. У виробництві біоетанолу патока використовується як дешева та ефективна сировина, оскільки містить велику кількість цукрів, придатних для бродіння. Серйозного отруйного впливу на територію довкола вона не несе.

Як пояснив "Телеграфу" заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський, негативні наслідки впливу (не катастрофа, оскільки вона передбачає масову загибель чи масовані руйнування. — Ред.) будуть, але короткострокові.

Розлив після удару

"Якщо великі тварини не постраждали — інше відновиться", — додав експерт з питань енергетики та екології. Нагадаємо, що біоетанол — це різновид етилового спирту, який виготовляють шляхом бродіння цукрів або крохмалю з рослин, наприклад у патоці. Він утворюється в процесі бродіння. Отриманий спирт очищують і використовують як біопаливо. Його можна використовувати окремо, чи додавати до бензину

Раніше "Телеграф" розповідав, що додавання біоетанолу до бензину стало обов'язковим в Україні з травня. Мінімальну домішку у 5% не мають відчувати навіть старі двигуни, які активно використовуються.