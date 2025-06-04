Росіяни розкрадають гранітний кар'єр в окупації. Як він виглядав до війни та зараз (фото)

Росіяни крадуть наші ресурси

Російські окупанти розкрадають надра України. Зокрема йдеться про "Трудівський кар’єр", що опинився на тимчасово окупованій території Запорізької області в селі Трудове.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко показав супутникові знімки кар’єру. Можна побачити, як він змінився за час окупації.

"Так виглядає з супутника розкрадання росіянами наших надр. Більмак. Той самий видобуток, який почали росіяни і до чого він приводе — наглядно", — підписав він кадри.

Трудівський кар’єр — що про нього відомо та як виглядав до війни

Це один з кар’єрів "Укрзалізниці" у Кам'янській селищній громаді Пологівського району Запорізької області. За даними Публічного аудиту надрокористування Трудівський карʼєр Укрзалізниці є виробничим підрозділом, який видобуває і переробляє гнейси, граніти, мігматити родовища Царекостянтинівське. Запаси родовища станом на 2018 рік (категорії B+C1) оцінювалися у 16 146 000 куб. м мігматитів.

Фото Трудівського кар’єру 2021 рік:

Дізнатися, як кар'єр виглядає зараз зблизька можливості немає, адже він під контролем окупантів. Проте отримати уявлення про це можна з супутникових знімків, що показав Андрющенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярне містечко Бердянськ на Азовському морі зараз виглядає сумно та безлюдно. Навіть в перший день літа на Центральному пляжі майже не було людей.