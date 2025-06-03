Росіяни перетворили відомий курорт на місто-привид. Навіть у перший день літа пляж порожній (фото)

Відпочивальників немає, а місцеві намагаються зайвий раз не виходити з дому

Росія знищує українські курорти, які захопила у 2022 році. Раніше популярне містечко Бердянськ на Азовському морі зараз виглядає сумно — навіть в перший день літа на Центральному пляжі майже не було людей.

Фото Центрального пляжу Бердянська опублікував Telegram-канал "Бердянськ сьогодні". Попри те, що 1 червня припало на неділю, на пляжі всього кілька відпочивальників. Коли Бердянськ був вільним, на початку літа пляжі були заповнені вщент. Зараз Бердянськ виглядає як місто-привід.

Як виглядає Бердянськ зараз

Сайт Приморка.City показав вулиці окупованого Бердянська наприкінці травня. Раніше це був улюблений час місцевих жителів, адже вже по-літньому тепло, а натовпів курортників ще немає.

Бердянці з задоволенням проводили час на міському пляжі, прогулювались Приморською площею та Азовським проспектом. Проте зараз, навіть наприкінці травня, місто виглядає геть порожнім.

Навіть на четвертий рік після захоплення Росією, жителі, що лишилися в місті, намагаються не виходити на вулиці без особливої потреби. Багато розважальних закладів стоять зачиненими та занепадають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти зробили з курортною Кирилівкою. Поки її не окупували росіяни, це було чудове місце для сімейного відпочинку. Зараз воно нагадує фільм жахів.