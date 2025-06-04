В то же время жители Бердянска сталкиваются с острыми коммунальными проблемами

Бердянск на Запорожье в июне — город, обычно летом наполненный туристами, однако с приходом русской оккупации город выглядит пустым. Вместо характерного для начала лета курортного движения – безлюдные улицы и одиночные прохожие.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о курорте в 2025 году.

Бердянск на карте DeepState

Свежие фотографии из Бердянска лишь подчеркивают атмосферу запустения: на обочинах дороги – груды мусора, черные пластиковые ящики, разбитый асфальт. Все это – в период, когда обычно продолжается активный отдых.

Между тем, жители Бердянска сталкиваются с острыми коммунальными проблемами. Как сообщают местные паблики, с утра 4 июня на большей части оккупированной территории Запорожской области наблюдались серьезные перебои с электроснабжением.

Люди жалуются, что свет исчезает без предупреждения, а диспетчерские службы не предоставляют никакой информации. Несмотря на заявления оккупационных "властей" об "оперативном восстановлении электроснабжения", жители многих улиц и микрорайонов города остаются без электричества.

К трудностям с электроэнергией прилагаются проблемы с водоснабжением. В некоторых районах Бердянска вода полностью отсутствует уже несколько дней. 4 июня объявили подвоз технической воды в микрорайон РТС. Возле клуба "Звездный" сформировалась очередь людей, стоящих с ведрами возле цистерны — одного из источников воды в районе.

Отдельная картина – побережье. Один из самых популярных пляжей города, "Третий", в этом сезоне выглядит заброшенным.

Туристов практически нет, а несколько местных жителей с удочками. Они ловят рыбу, возможно, пеленгаса. Атмосфера на пляже далека от летнего курортного настроения – тишина и чувство упадка.

Несмотря на пафосные отчеты гауляйтера Евгения Балицкого перед Кремлем, реальная ситуация свидетельствует о другом. Город, когда-то принимавший тысячи отдыхающих, сейчас борется с бытовыми трудностями. Люди остались один на один с проблемами — без света, воды и доступа к нормальным условиям жизни.

Ранее "Телеграф" публиковал больше кадров с пляжа в оккупированном Бердянске на побережье Азовского моря. Россияне превратили известный курорт в город-призрак.