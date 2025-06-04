"Російське Поні рішає": прокуратура відпустила на волю обвинуваченого у справі по розтраті 67 мільйонів

Прокуратура "поховала" справу про корупцію через дивний кур'єрський сервіс

Щоб передати до суду готовий обвинувальний акт у справі про розтрату 67 млн грн державних грошей, прокуратура чомусь скористалася поштовою службою "Поні Експрес", Виявилося, що ця служба не має права передавати такі документи та ще й цитує на своїх квитанціях посилання на закони РФ. Це дало суду підставу закрити кримінальне провадження.

На цю дивну історію "Телеграф" натрапив, готуючи матеріал щодо системних порушень під час закупівлі бюджетними установами електроенергії для власних потреб. Мова йде про практику так званого "каскадного" укладення додаткових угод до першопочаткового договору на постачання електроенергії, який підписується між приватними постачальниками та бюджетними установами на тендерній основі.

Наразі прогалини в законодавстві призводять до того, що постачальники електроенергії за допомогою таких додаткових угод мають можливість "накручувати" на власну початкову ціну за кіловат практично будь-які відсотки. У результаті бюджетна установа змушена переплачувати за електроенергію у два та більше рази.

Один із показових у цьому відношенні кейсів стосувався справи про додаткові угоди між приватним постачальником ТОВ "Нью Стрім Енерджі" та Управлінням каналу "Дніпро-Донбас". ЗМІ згадували цю справу в контексті можливої причетності до неї колишнього міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, а також колишньої першої заступниці голови Державного агентства водних ресурсів Наталії Латиш.

Як свідчать матеріали судових розглядів у цій справі (кримінальне провадження 42022102070000422), підозрюваним по ній проходив, зокрема, директор і власник ТОВ "Нью Стрім Енерджі". Згідно з даними системи YouControl з березня 2021 року і по нинішній час ним є Сергій Цюкало.

З матеріалів справи (подивитись можна, наприклад, тут) випливає, що, "у невстановлений досудовим слідством час та місці, однак не пізніше 17.01..2022 у ОСОБА_5, виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, шляхом завищення вартості поставки електричної енергії за кодом ДК 021:2015 — 09310000-5 "Електрична енергія" замовником якого виступало Управління каналу Дніпро-Донбас".

За висновками судово-економічної експертизи, які також фігурують у справі, сума завданих збитків з боку власника ТОВ "Нью Стрім Енерджі" оцінювалася у 67 млн грн.

У жовтні 2024 року судовий розгляд по згаданому кримінальному провадженню підійшов до розв’язки — прокуратура мала надіслати до суду обвинувальний акт. Зробити це вона мала вчасно, до 28 жовтня 2024 року, яке було встановлено граничним терміном досудового розслідування. І, формально, прокурори виконали цю умову, надіславши акт навіть раніше — 25 жовтня.

Аж тут почалися чудеса. Для відправки обвинувального акту до суду прокурори скористалися послугами такої собі служби доставки ТОВ "ПОНІ ЕКСПРЕС". А ця служба, як виявилося, не мала права передавати такі документи.

На це, звичайно ж, тут же вказали адвокати обвинувачуваного, зажадавши від суду взагалі закрити кримінальне провадження. І ось результат. Далі цитуємо фрагменти тексту судового рішення у цій справі.

"Судом встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв`язку, кур`єрська служба доставки ТОВ "ПОНІ ЕКСПРЕС" не внесена до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв`язку, і відповідно, не є повноважним оператором з надання послуг поштового зв`язку, який зареєстрований відповідно до вимог чинного законодавства та наділений таким правовим статусом і відповідними повноваженнями.

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Всупереч викладеним правовим нормам, обвинувальний акт було скеровано до суду за допомогою ТОВ "ПОНІ ЕКСПРЕС", яке виготовило "накладну" російською та англійською мовами, що позбавляє суд можливості дослідити в повній мірі даний документ.

Крім того, суд приймає твердження захисту, що на зворотній частині вищевказаної "накладної" міститься текст щодо "Умов надання послуг "PONY EXPRESS", який ґрунтується та містить положення законодавства російської федерації. Таким чином, на підставі вище викладеного, суд відхиляє твердження прокурора, що ним скеровано обвинувальний акт до суду 25.10.2024, а відтак, вважає датою звернення до суду з обвинувальним актом — 01.11.2024. Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників кримінального провадження, суд дійшов висновку, що обвинувальний акт надійшов до суду 01.11.2024, тобто після закінчення строку досудового розслідування, граничний термін якого 28.10.2024, а тому кримінальне провадження № 42022102070000422 від 19.10.2022 підлягає закриттю на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України".

Своїм рішенням суд також зазначив, що воно може бути оскаржене в апеляційній інстанції. Але наразі, судячи з даних Держреєстру судових рішень, більше ця справа прокуратурою у кримінальному ключі ніяк не рухалася.

Наразі важко судити, що стало причиною такого неперевершеного з точки зору ірраціональності рішення прокурорів, які спершу затягнули до останнього передачу обвинувального акту до суду, а потім скористалися послугами поштової служби, якій взагалі не дозволено передавати такі документи. Але, важко не погодитися, що виглядає це все аж надто підозріло, з огляду на досить значну суму, що фігурує у справі.

І, зрештою, лишається відкритим питання: а хто ж відповість за втрачені державою 67 мільйонів? Невже прокурор – "любитель поні"? Схоже, на жаль, це питання може так і залишитися риторичним.

"Телеграф" надіслав запит на адресу Офісу генерального прокурора з проханням прокоментувати ситуацію. Про відповідь ми обов’язково повідомимо наших читачів. Не перемикайтеся

Раніше "Телеграф" писав, що ексзаступнику міністра повідомили про підозру у розтраті мільйонів бюджетних грошей.