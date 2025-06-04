"Русское Пони решает": прокуратура отпустила на свободу обвиняемого по делу о растрате 67 миллионов

Прокуратура "похоронила" дело о коррупции из-за странного курьерского сервиса

Чтобы передать в суд готовый обвинительный акт по делу о растрате 67 млн грн государственных денег, прокуратура почему-то воспользовалась почтовой службой "Пони Экспресс". Оказалось, что эта служба не имеет права передавать такие документы, да еще и цитирует на своих квитанциях ссылки на законы РФ. Это дало суду основание закрыть уголовное производство.

На эту удивительную историю "Телеграф" наткнулся, готовя материал по системным нарушениям при закупке бюджетными учреждениями электроэнергии для собственных нужд. Речь идет о практике так называемого "каскадного" заключения дополнительных соглашений в первоначальный договор на поставку электроэнергии, который подписывается между частными поставщиками и бюджетными учреждениями на тендерной основе.

Пробелы в законодательстве приводят к тому, что поставщики электроэнергии с помощью таких дополнительных соглашений имеют возможность "накручивать" на собственную первоначальную цену за киловатт практически любые проценты. В результате бюджетное учреждение вынуждено переплачивать за электроэнергию в два и более раза.

Один из показательных в этом отношении кейсов касался дела о дополнительных соглашениях между частным поставщиком ООО "Нью Стрим Энерджи" и Управлением канала "Днепр-Донбасс". СМИ упоминали это дело в контексте возможной причастности к нему бывшего министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, а также бывшего первого заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Натальи Латыш.

Как свидетельствуют материалы судебных разбирательств по этому делу (уголовное производство 42022102070000422), подозреваемым по нему проходил, в частности, директор и владелец ООО "Нью Стрим Энерджи". Согласно данным системы YouControl с марта 2021 года и по настоящее время им является Сергей Цюкало.

Из материалов дела (посмотреть можно, например, здесь ) следует, что, " в неустановленное досудебным следствием время и место, однако не позднее 17.01..2022 в ОСОБА_5, возник преступный умысел направленный на завладение бюджетными средствами, путем завышения стоимости поставки электрической энергии по коду ДК 001003-1 энергия ", заказчиком которого выступало Управление канала Днепр-Донбасс ".

По выводам судебно-экономической экспертизы, которые также фигурируют по делу, сумма нанесенного ущерба со стороны владельца ООО "Нью Стрим Энерджи" оценивалась в 67 млн грн.

В октябре 2024 года судебное разбирательство по упомянутому уголовному производству подошло к решению — прокуратура должна была направить в суд обвинительный акт. Сделать это она должна была вовремя до 28 октября 2024 года, которое было установлено предельным сроком досудебного расследования. И формально прокуроры выполнили это условие, прислав акт даже раньше — 25 октября.

Тут начались чудеса. Для отправки обвинительного акта в суд прокуроры воспользовались услугами некой службы доставки ООО "ПОНИ ЭКСПРЕСС". А эта служба, как оказалось, не имела права передавать такие документы.

На это, конечно, тут же указали адвокаты обвиняемого, потребовав от суда вообще закрыть уголовное производство. И вот результат. Далее цитируем фрагменты текста судебного решения по этому делу.

Судом установлено, что согласно Единому государственному реестру операторов почтовой связи, курьерская служба доставки ООО "ПОНИ ЭКСПРЕСС" не внесена в Единый государственный реестр операторов почтовой связи, и соответственно, не является полномочным оператором по предоставлению услуг почтовой связи , который зарегистрирован в соответствии с требованиями действующего законодательства и наделен.

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Вопреки изложенным правовым нормам, обвинительный акт был направлен в суд с помощью ООО "ПОНИ ЭКСПРЕСС", которое изготовило "накладную" на русском и английском языках, что лишает суд возможности исследовать в полной мере данный документ.

Кроме того, суд принимает утверждение защиты, что на обратной части вышеуказанной "накладной" содержится текст относительно "Условий предоставления услуг "PONY EXPRESS", который основывается и содержит положения законодательства российской федерации. Таким образом, на основании вышеизложенного, суд отклоняет утверждение прокурора, что им направлен обвинительный акт4 в суде2,2. обращение в суд с обвинительным актом — 01.11.2024. Учитывая изложенное, исследовав материалы дела, заслушав участников уголовного производства, суд пришел к выводу, что обвинительный акт поступил в суд 01.11.2024, т.е. 42022102070000422 от 19.10.2022 подлежит закрытию на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины".

Своим решением суд также отметил, что оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Но пока, судя по данным Госреестра судебных решений, больше это дело прокуратурой в уголовном ключе никак не двигалось.

Трудно судить, что стало причиной такого непревзойденного с точки зрения иррациональности решения прокуроров, которые сначала затянули до последнего передачу обвинительного акта в суд, а затем воспользовались услугами почтовой службы, которой вообще не разрешено передавать такие документы. Но, трудно не согласиться, что выглядит это все слишком подозрительно, учитывая довольно значительную сумму, фигурирующую в деле.

И, наконец, остается открытым вопрос: а кто ответит за потерянные государством 67 миллионов? Неужели прокурор – "любитель пони"? Похоже, к сожалению, этот вопрос может так и остаться риторическим.

Телеграф направил запрос в адрес Офиса генерального прокурора с просьбой прокомментировать ситуацию. Об ответе мы обязательно сообщим нашим читателям.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-замминистру сообщили о подозрении в растрате миллионов бюджетных денег.