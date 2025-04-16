Вже друга підозра від НАБУ: колишнього заступника Єрмака знову підозрюють у незаконному збагаченні

Колишньому чиновнику ОП повідомили про нові підозри

Колишньому заступнику керівника Офісу Президента України (2019–2024), ймовірно Андрію Смирнову, повідомили про нові підозри у справі про незаконне збагачення. За версією слідства, чиновник отримав $100 тисяч хабаря від забудовника та побудував маєтки на узбережжі Одещини на суму понад 6,5 млн грн.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України. Зазначається, що топпосадовець у 2019–2021 роках набув готівкові кошти невідомого походження, які вирішив легалізувати шляхом зведення приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. Для цього він передав майже 6,5 млн грн бенефіціару компанії, що володіла землею на березі моря, а готову нерухомість спершу оформили на юрособу, згодом — на довірену особу.

У 2022 році, за інформацією НАБУ, до посадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати $100 тис. у вигляді будівельних робіт і послуг для одного з маєтків. За це, як стверджують слідчі, чиновник мав вплинути на рішення Антимонопольного комітету щодо скасування результатів виграного конкурентом тендера. Зрештою, після втручання посадовця, АМКУ ухвалив потрібне забудовнику рішення.

Наразі повідомлено про підозру:

ексзаступнику голови ОП — за ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 і ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу;

власнику будівельної компанії — за ч. 1 ст. 369 КК України.

Андрій Смирнов

22 травня НАБУ оголосила підозру Смирнову у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, після чого у нього було проведено обшуки.

Розслідування триває. У НАБУ уточнили, що встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до вказаної схеми. Водночас у бюро нагадали: згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вину не доведено у суді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що керівник одного з підрозділів НАБУ Михайло Романюк володіє елітним майном, офіційно оформленим на родичів. Як зʼясували журналісти Informator.ua, детектив нещодавно скористався пільговою держпрограмою й придбав нове житло в престижному житловому комплексі за кілька мільйонів гривень.