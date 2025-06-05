Убили пятерых человек, среди них ребенок: россияне ударили дронами по Прилукам на Черниговщине (фото)

В результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе

Взрывы в Прилуках Черниговской области раздавались ночью 5 июня. Россияне атаковали город ударными дронами, есть погибшие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области. В сообщении говорится, что в результате взрывов произошло возгорание в жилых районах Прилук.

Предварительно известно о пяти погибших — из них две женщины и годовалый ребенок. Это 46-летняя прихожанка, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года.

"Женщин с ребенком нашли под завалами. Также есть информация о шести раненых", — пишут в пресс-службе.

Полицейские, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий.

Сотрудники ГСЧС пишут, что в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.

Что известно о Прилуках

Прилуки – город в Черниговской области Украины, административный центр Прилукского района. Население – около 50-55 тысяч человек. Расположение: на реке Удай, в 150 км от Киева.

Ранее "Телеграф" писал, что российская армия нанесла ракетный удар по территории учебного подразделения в Полтавской области.