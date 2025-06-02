Вселяє страх у росіян. Що приховує прізвище легендарного голови СБУ Малюка

Походить ще з козацької доби

Успішна українська операція "Павутинка" на російських аеродромах вчергове звернула увагу користувачі на голову СБУ Василя Малюка. Прізвище якого неодноразово згадувалось в мережі.

Тому "Телеграф" вирішив розібратися, яку історію має родове ім'я "Малюк". Зазначається, що це прізвище українське і має прадавню історію.

За даними порталу "Рідні", вперше це прізвище згадується у Реєстрі війська Запорозького 1756 року. Йдеться про козака Василя Малюка (Васюринський курінь). На той момент він був єдиним "офіційним" носієм цього прізвища. Наразі ж в Україні понад 3,4 тисячі носіїв.

Більшість з них живуть у Києві, Кам’янському, Сумах, Запоріжжі та Харкові. За поширенням на території країни прізвище "Малюк" посідає 1180 місце.

Походження цього родового імені пов'язують з добою козацтва. Саме в цей період з'явились прізвища Малюк, Малюта, Махиня. Цікаво, що усі ці прізвища іронічні. Адже так називали тих, хто був доволі міцної статури. А от Махинею навпаки величали людину маленького зросту і з худим тілом.

Виходить, не виключено, що предки голови СБУ Василя Малюка теж мали міцну статуру, завдяки чому колись і отримали таке прізвище. А також зв'язок з козацьким родом України.

Нагадаємо, наразі в Україні широко поширюються забуті та прадавні імена. Вже відомо на честь кого українці називають дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав 13 історій про те, як відомі військові отримали свої бойові імена. Серед них не тільки головком Олександр Сирський.