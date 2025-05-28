Від Херсона до Львова: названо українські прізвища з назвами міст

Більшість цих родових імен є рідкісними в нашій країні

Серед багатьох різноманітних українських прізвищ існують досить незвичайні, які рідко можна зустріти. Йдеться про родові імена, які звучать як міста України.

"Телеграф", посилаючись на портал "Рідні", зібрав добірку таких прізвищ. Варто зазначити, що у більшості з них носіїв всього десятки людей по всій країні, а в деяких є навіть сотні.

Одне з найпоширеніших родових імен, яке аналогічне до назви українського міста — Львів має 743 носія. А російська версія Львов має 8 носіїв.

Список українських прізвищ з назвами міст

Херсон — 4 носія;

Київ – 40 носіїв;

Одеса — 2 носія;

Житомир — 1 носій;

Дніпро — 6 носіїв;

Харьков – 568 носіїв/Харків – 236 носіїв;

Полтава – 115 носіїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звучать найкоротші українські прізвища. Наші предки раніше створювали прізвища, спираючись на низку різних факторів. Втім, не завжди формували довгі прізвища, оскільки їх іноді важко було вимовляти. Тому почали з’являтися короткі, часом статки всього з двох літер.