"Моє прізвище з ним плутають": легендарний військовий "Формоза" розповів, як отримав незвичайний позивний

Військовий наголошує на унікальності свого позивного і каже, що такого більше не чув ні в кого

Колишній командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, заступник головнокомандувача ЗСУ, Герой України, полковник Олег Апостол розповів, як він отримав позивний "Формоза". За його словами, його прізвище часто плутають із позивним.

Про це повідомляється на сайті "Телеграф" в ексклюзивному матеріалі: "Ксена", "Адам" та "Формоза": 13 історій про те, як відомі військові отримали свої бойові імена".

— Я сам собі вигадав цей позивний ["Формоза"] ще у 2014 році. Але часто моє прізвище плутають із ним. Навіть коли я був комбатом, мої ж солдати іноді не розрізняли, де позивний, а де справжнє ім’я, — сказав він.

Прізвище Апостол вишито у захисника на військовому шевроні і його цілком можна прийняти за позивний. Однак насправді це справжнє прізвище військового. До речі, воно досить рідкісне, адже в Україні його носіями є лише 723 особи.

Олег Апостол наголошує на унікальності свого позивного. Він пояснив, що "Формоза" походить від одного зі спецпідрозділів Польщі під однойменною назвою.

— Мій позивний — "Формоза" — мені дуже подобається. Він унікальний, я ще ніде не чув, щоб хтось інший його використовував. Позивний походить від назви одного зі спеціальних підрозділів Польщі — "Formoza". Вони відомі тим, що діють швидко й точно. Саме це для мене і є символом цього слова, — підсумував Апостол.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою позивною у головкому ЗСУ Сирського і чому він його отримав.