Був золотою кліткою для української інтелігенції: де в Києві будинок "Роліт" і чим він особливий

Ця пам'ятка архітектури у стилі конструктивізму стла домівкою для творчої еліти, але водночас і символом складних відносин між інтелігенцією та радянською владою

У центрі Києва, на розі вулиць Коцюбинського та Богдана Хмельницького, розташований особливий житловий комплекс, який має багату історію та культурне значення. Цей будинок став домівкою для багатьох відомих українських літераторів, поетів і митців, що творили в радянський період.

Протягом десятиліть його стіни були свідками творчих звершень, особистих трагедій і складних відносин між мистецтвом та владою. "Телеграф" розкаже детальніше про дім, за яким закріпилася назва "Роліт"

Походження назви та ідеологічний зміст

Назва "Роліт" є скороченням від фрази "робітник літератури". У радянській ідеології творчі працівники вважалися частиною робітничого класу, тому письменники отримали цей статус. Перший подібний будинок для літераторів був створений у Харкові у 1928 році і носив назву "Слово". Київський "Роліт" став логічним продовженням цієї традиції, відкриваючи нові можливості для творчої інтелігенції.

Історія створення та мешканці

Будівництво "Роліту" розпочалося у 1934 році і тривало до кінця десятиліття. Спочатку було зведено п’ять секцій, у яких оселилися письменники з різних регіонів України. У 1939 році додали "елітний" корпус — з просторими квартирами, які мали всі зручності того часу, включно з окремими чорними сходами для обслуговуючого персоналу.

У цьому будинку свого часу мешкали багато видатних особистостей. Серед них — Борис Лятошинський, знаний композитор і народний артист, а також Андрій Головко, автор знаменитого роману "Бур’ян". Тут жили талановиті письменники, подружжя Андрій Малишко і Любов Забашта. Юрій Яновський, який брав участь у Нюрнберзькому процесі, також був серед мешканців. Великий поет Максим Рильський, відомий письменник повоєнної доби Михайло Стельмах, автор знаменитого роману "Собор" Олесь Гончар — усі вони свого часу були сусідами у цьому будинку. Давид Гофштейн, класик єврейської літератури на мові їдиш, також був частиною цієї творчої спільноти. На фасаді будинку розміщено 28 меморіальних табличок, які нагадують про цих непересічних людей і їхній внесок у культуру.

Архітектурні особливості

Будинок "Роліт" виконаний у стилі конструктивізму, а його проектував відомий архітектор Василь Кричевський. Фасад облицьований житомирським гранітом, що надає будівлі особливого вигляду. В "елітному" корпусі інтер’єри оформлені у стилі сталінського ампіру з колонадами та урочистим входом, що підкреслює статус мешканців.

Соціальний та культурний контекст

"Роліт" був не просто житлом, а символом радянської політики щодо культурної еліти. Квартири надавалися письменникам як визнання їхньої лояльності та внеску у радянську літературу. Водночас багато з них зазнавали репресій, що свідчить про складні відносини між владою та інтелігенцією. Будинок перебував під пильним контролем, а наглядачі з органів безпеки забезпечували порядок.

Будинок письменників "Роліт" — це не лише архітектурна пам’ятка, а й живий музей української літератури XX століття. Він зберігає пам’ять про тих, хто творив культурний простір країни, і є важливим символом національної спадщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто жив на вул. Богдана Хмельницького і якою вона була раніше. Забудова її почалась у 30-х роках XIX століття у зв'язку з новим генеральним планом Києва.