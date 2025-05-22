Де у Києві будинок з кішками та хто його збудував насправді (фото)

Будинок з кішками у Києві – унікальна пам’ятка архітектури в стилі модерн

Київ — місто з багатою історією та дивовижною архітектурою, де на кожному кроці можна зустріти унікальні будинки, що зберігають у собі таємниці минулого. Одне з них не лише привертає увагу своїм оригінальним стилем та загадковими скульптурами, а й оповите легендами.

Так, на вулиці Гоголівській, 23 знаходиться одна з найбільш незвичайних і таємничих будівель столиці — так званий Будинок з кішками. Ця старовинна будівля дивує своєю оригінальною архітектурою та насиченим символізмом, який оповитий безліччю легенд та містичних історій.

Історія та власники

Будинок був зведений на замовлення полковника Федора Ягимовського, і іноді його називають Будинком Кощія або будинком Ягімовського. На фасаді зберігся герб замовника. Існує повір’я, що будівля має особливу енергетику і нібито впливає на долі жінок, які тут проживали. Кажуть, що кішки охороняють мешканців від біса, що сидить на вершині будинку. Однак, швидше за все, це просто гарна легенда, а спочатку будинок замислювався як прибутковий і мав виділятися серед інших будівель.

Архітектурний стиль та особливості

Будинок було зведено у 1909 році за проєктом архітектора Володимира Безсмертного. Будівля виконана в стилі модерн з яскравими елементами готики та неоготики, що надає йому особливої виразності. Його фасад пофарбований у зелений колір з білим декоративним оздобленням, а головною "родзинкою" є скульптури кішок з великими, майже живими очима. Ці кішки ніби охороняють вікна, надаючи будинку загадковий і трохи містичний вигляд.

Особливість будівлі — асиметричний фасад із башточкою і шпилем, прикрашений маскаронами, химерами, витонченим орнаментом і ліпниною. Просторі відкриті балкони доповнюють вигляд будинку, створюючи відчуття легкості та повітряності.

Планування та внутрішній пристрій

План будівлі нагадує букву "Т". З вулиці здається, що будинок чотириповерховий, але з двору та збоку видно п’ять поверхів. Всередині планування досить незвичайне і, за відгуками, не надто зручне: на кожному поверсі розташовано по дві квартири з вузькими кімнатами та маленькими вікнами, через що приміщення виходять досить темними.

Символіка та легенди

Крім кішок, на фасаді можна помітити фігури сов — символів мудрості, а також загадкового чорта, який вінчає композицію. Всі ці деталі ретельно продумані й викликають бажання розглядати їх, вигадуючи власні історії про життя цих скульптур. Цікаво, що через багатий декор і незвичайний стиль будинок іноді помилково приписують знаменитому архітектору Владиславу Городецькому, який славився пишною оздобою своїх творінь.

Проте архітектором цього будинку став Володимир Адріанович Безсмертний. Його творчість охоплює безліч знакових будівель у місті, виконаних у стилі модерн, неоготики та інших напрямках, де він вміло поєднував функціональність із декоративним багатством. Будинок з кішками – яскравий приклад його майстерності та унікального бачення архітектури початку XX століття.

Якщо ви хочете доторкнутися до атмосфери старого Києва, відчути дух часу та відкрити для себе нові грані столиці, обов’язково завітайте до Будинку з кішками на Гоголівській. Адже саме такі місця роблять місто по-справжньому неповторним та живим.

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