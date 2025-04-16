Росія з другої спроби знищила льодову арену у Херсоні (фото)

РФ цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах

У середу, 16 квітня, Росія обстріляла житловий масив та центр Херсона. Внаслідок атаки було зруйновано льодову "Фаворит-Арену".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України. За інформацією поліції Херсонської області, спортивний об’єкт був атакований з повітря керованими бомбами.

На льодовій арені проводили тренування та змагання з хокею, фігурного катання та інших видів спорту. Вона служила домом для хокейного "Дніпра" та була базою підготовки хокеїстів та фігуристів.

"У той час, коли росіяни намагаються повернутись у міжнародний спорт та, зокрема, на Зимові Олімпійські ігри – вони знищують спортивні об'єкти, на яких мали готуватись українські атлети до цих же Олімпійських ігор. Російські ракети найгучніше пояснюють, чому росіяни мають залишатись поза міжнародним спортом", — зазначив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Цікаво, що "Фаворит-Арена" вже була під обстрілом російських окупантів. 16 червня 2023 року об’єкт був пошкоджений частково. Додамо, що росіяни пошкодили та знищили в Україні 726 об’єктів спортивної інфраструктури, серед яких 17 баз олімпійської підготовки.

Раніше повідомлялося, що УЄФА двічі заборонив збірній України по футзалу провести хвилину мовчання на згадку про жертв ракетного терору РФ.