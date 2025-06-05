Росіяни обрали ціль свідомо? У Херсоні скинули КАБ на будівлю ОВА (фото, відео)

Навколо адміністративної будівлі потрощені автівки і будинки

КАБ влучив у будівлю ОДА у Херсоні 5 червня. Внаслідок удару постраждали також щонайменше п’ять багатоповерхівок, медзаклад і приміщення освітніх установ. Повідомляється про одного загиблого.

Окупаційні джерела опублікували момент нанесення авіаційних ударів по центру Херсона. Відео шириться у телеграм-каналах міста.

"Зверніть увагу на дії оператора FPV. Знову та сама тактика, яку ми тут часто висвітлювали. Дрон літає до мінімальних значень батареї і далі прямує в будь-яку ціль поруч, без будь-якого аналізу "військова" чи "не військова" ціль", — йдеться у повідомленні.

Журналісти Суспільного показали, як виглядає будівля Херсонської ОДА після ранкового удару керованими авіабомбами по центру Херсона.

Повідомляється, що будівля Херсонської ОДА після удару КАБами частково зруйнована. Російські війська обстрілюють її не вперше. Пошкоджені й будинки та магазини, які розташовані поряд.

Кореспонденти Суспільного з місця події повідомляють, що поряд з будівлею ОДА вщент згорілі автомобілі. Два — через авіудар, на один російські окупанти скинули вибухівку з дрона.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни "кошмарили" Україну всю ніч. Постраждало 6 областей.