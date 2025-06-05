"Кожен бачить у цьому щось своє": полуниця на Волині здивувала своїм виглядом (фото)
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Форма ягоди справді вражає — вона не схожа на звичайні округлі чи видовжені плоди полуниці
У мережі активно обговорюють унікальне природне явище, що трапилося на Волині. Стигла полуниця виросла у формі, надзвичайно схожій на герб цієї області.
Незвичайну ягоду показав у Facebook кандидат історичних наук та голова громадської організації "Центр дослідження і відродження Волині" Володимир Дзьобак.
На опублікованому ним фото видно полуницю дивної, але чіткої форми, яка багатьом нагадала хрест, зображений на офіційному гербі Волинської області. Сам автор допису іронічно підписав знімки: "На Волині росте лише волинська полуниця", натякаючи на її унікальність та символічність.
Форма ягоди справді вражає — вона не схожа на звичайні округлі чи видовжені плоди полуниці. Її конфігурація майже ідеально повторює силует білого хреста на червоному тлі — центрального елемента герба Волинської області.
У коментарях користувачі активно діляться своїми враженнями: комусь ягода нагадала листок конюшини, хтось назвав це натхненням для вишивки, а інші побачили у ній щось своє — символічне й особисте.
- "Схожа на листок конюшини";
- "Це лише перші ягідки!";
- "Кожен бачить у цьому щось своє";
- "Інспірація для вишивки".
Ця незвичайна полуниця стала не лише ягідкою, а й справжнім символом любові до рідного краю.
Раніше "Телеграф" повідомляв, який лайфхак допоможе зробити полуницю великою та солодкою.