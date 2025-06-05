Захистить від ядерного вибуху: як виглядає один із "секретних" бункерів Києва

Цей бункер був збудований ще 40 років тому

Росія з початку війни загрожує Україні та західним країнам своїм ядерним арсеналом. І попри те, що ці погрози неодноразово висміювалися, багатьох українців непокоїть питання — чи є в країні бункери, які можуть захистити від ядерного вибуху?

У Києві, наприклад, є бункери з найвищим рівнем захисту. Декілька з них знаходяться в Оболонському районі столиці. У матеріалі видання "Вечірній Київ" показали, як він виглядає і скільки людей там може сховатися.

Як виглядає ядерний бункер у Києві

Бомбосховище з вищим рівнем захисту було збудовано ще 40 років тому, але нещодавно в ньому провели ремонт, який коштував понад 4 мільйони гривень. Довгий час цей бункер був засекречений, але Оболонська РДА ухвалила рішення надати доступ до нього жителям міста.

Ядерний бункер у Києві

Цей бункер, як кажуть, може захистити людей у разі ядерного вибуху, і навіть якщо вхід до нього виявиться завалений, вони зможуть вибратися через "шахту". Саме цей аварійний вихід відрізняє бомбосховища від укриття.

Де у Києві є ядерний бункер

Ядерний бункер має чотири системи доступу входу: автоматичну (двері самі відчиняються під час тривоги), систему за принципом домофона, парольну та за допомогою магнітного ключа.

Як виглядає бункер в Оболонському районі Києва

У бункері є ліжка, бойлери, резерви з водою

За документами такого роду бункери можуть вміщати 350 осіб, хоча в них можуть комфортно почуватися і близько 500 осіб. У приміщенні, яке може опалюватись обігрівачами, є двоповерхові ліжка, а в санвузлах розташовані бойлери. Є резервуари з питною водою, а також витяжки та вентиляція, яка допоможе захистити людей у ​​разі хімічного чи радіаційного забруднення.

Бункер обладнаний аварійним виходом

"Телеграф" писав раніше, що відомо про бункер, де в перші дні війни знаходився Зеленський. Він також може витримати удар ядерною зброєю.