Луцьк пережив нічне жахіття: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото)

Пошкоджено школи та житловий сектор

У ніч на 6 червня під час масованого ракетного удару по Україні росіяни провели комбіновану повітряну атаку на обласний центр Волині — Луцьк. Ворог застосував 15 ударних безпілотників та 6 ракет різних типів для обстрілу мирного населення.

Після ворожого удару у місті зафіксовано пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури, п'ятеро мешканців отримали поранення. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук підтвердив факти пошкоджень у результаті ворожої атаки. Мер міста додав, що всі відповідальні служби працюють на місці інциденту та надають громадянам необхідну допомогу.

Серед пошкоджень — покрівля одного багатоквартирного будинку, де також вибило багато вікон. Постраждали комерційні об'єкти та приватні автомобілі, які отримали ушкодження від вибухової хвилі. У приватному секторі зафіксовано багато вибитих вікон у житлових будинках.

Також під час нічної атаки пошкоджень зазнали окремі навчальні заклади та державна установа. Міський голова наголосив, що станом на ранок інформації про загиблих немає, але ситуація продовжує контролюватися відповідними службами.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росія масово атакувала Україну. Били балістикою та крилатими ракетами, а також БПЛА. Повітряну тривогу оголошували по всій території України. Однієї з наймасовіших атак з початку війни зазнав Тернопіль. Місто атакувало від 10 до 20 російських безпілотників. Окрім цього, ворог спрямував на Тернопіль щонайменше дві крилаті ракети Х-101 з Ту-95МС.

Раніше "Телеграф" писав, що американське посольство попереджало про можливий масований обстріл. Ми розповідали, чому застереження посольства США – це майже гарантія ракетного удару РФ по Україні.