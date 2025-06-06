Гончаренко влаштував перепалку з Стефанішиною в Раді: ексклюзивне відео

Гучна суперечка в парламенті через активи АРМА

Народний депутат Олексій Гончаренко вимагав в Раді від міністерки юстиції – віцепремʼєр-міністерки з євроінтеграції Ольги Стефанишиної піти у відставку. Все через скандал довкола Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Гончаренко заявив про конфлікт інтересів, зокрема щодо ситуації навколо АРМА та "Будинку профспілок" в Києві.

"Телеграф" отримав ексклюзивне відео цієї суперечки. Гончаренко заявляє, що Стефанішина голосувала за призначення очільниці АРМА, тоді як та віддавала "людині, яка забезпечує ваших дітей" різноманітні об’єкти. Йдеться про розслідування "Української правди", опубліковане напередодні. В ньому йдеться, що колишнього чоловіка віцепрем’єрки Стефанішиної — Михайла Стефанішина — пов’язують із отриманням чотирьох коштовних активів. Усі ці об’єкти у 2024–2025 роках через конкурси АРМА отримав консорціум "КАМпарітет", який, за даними УП, пов’язаний саме з ним.

Стефанішина у відповідь на слова Гончаренка акцентувала, що публічно відповіла на звинувачення, а також що готова надати додаткову інформацію. Очільниця Мінюсту залишилась послідовною та наголосила — при підозрі на конфлікт інтересів, Гончаренко може звернутись до Національного агентства з запобігання корупції. Що ж до закидів щодо призначення голови АРМА — рішення ухвалюють колегіально.

"Як міністр юстиції, я внесла в парламент законопроєкт, який спрямований не реформу АРМА та проведення конкурсу за участі міжнародних експертів, такого як ви голосували в Конституційний суд та інші судові органи. Я сподіваюсь парламент підтримає цю реформу і ви можете вживати будь-яких заходів впливу як народний депутат, у вас повноважень набагато більше, ніж в мене, як міністра", — сказала Стефанішина Гончаренку.

Що таке АРМА та чому виник скандал

АРМА створили ще 2015. Агентство має управляти арештованим майном: від заводів до яхт. Голова АРМА — Олена Дума.

Хоч подружжя Стефанішиних розлучене з 2017, їх після цього бачили разом щонайменше один раз — на зустрічі з митрополитом Епіфанієм у 2022. В декларації Стефанішиної також вказане джерело доходів — аліменти від колишнього.

Розслідування УП Стефанішина прокоментувала одразу і наголосила, що контакти відбуваються "лише стосовно наших двох дітей". Гончаренко ж наголошує — Стефанішина може превентивно піти у відставки чи відсторонитись на час розслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Ольги Стефанішиної одна з найбільших зарплат у Кабміні. Не набагато менше отримують й інші чиновники.