Штовханина і заблоковані двері: довкола Будинку профспілок загострюється конфлікт між АРМА та ФПУ

В АРМА заявили, що готують офіційний коментар

У середу, 5 червня, в столичному Будинку профспілокстався резонансний інцидент: представники АРМА спільно з державними силовими структурами начебто змінили охорону, обмежили доступ до будівлі та, за словами очевидців, в грубій формі із застосуванням фізичної сили не пускали ні працівників, ні журналістів. Під час конфлікту постраждала голова Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців України та голова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Наталія Землянська — за її словами, її штовхнули, коли вона намагалась піднятися до свого кабінету.

"Самопочуття більш-менш, але я підвернула ногу і вдарилась кісточкою об граніт. Мене штовхнула якась невідома особа, але яка діяла спільно з представниками АРМА, з представниками охоронної компанії, яку найняв управитель. Ці люди мені невідомі. Я хотіла піднятися сходами до свого кабінету, а вони почали мене відштовхувати", — заявила Землянська в коментарі "Телеграфу". Вона уточнила, що в будівлю увірвалися близько тридцяти осіб, які не представлялися, але блокували вхід і вихід.

За її словами, така ситуація стала можливою після того, як 3 червня Печерський суд повторно наклав арешт на актив. Проте, як наголосила Землянська, нове рішення суду вимагає проведення нового конкурсу на управління об’єктом, чого наразі не відбулося.

На місце події також прибув народний депутат Сергій Рудик, якого, за словами свідків, не пропустили всередину разом із помічницею, яка працює в будівлі. Журналісти, що прибули на виклик, також залишилися за дверима — на місці перебували чоловіки у формі охоронців, які не надали пояснень чи документів.

У відповідь на ситуацію голова АРМА Олена Дума заявила, що агентство діяло у межах повноважень: "Будинок профспілок працюватиме на державу. АРМА спільно з Національною поліцією забезпечило доступ управителю. Державна охорона замінила приватну на всіх постах". Вона також повідомила про зафіксований опір з боку представників профспілок і "гру в казино" у будівлі, що має історичне значення.

В Управлінні комунікації АРМА повідомили, що готують офіційну позицію з роз’ясненням подій.

Передісторія конфлікту

Будинок профспілок у центрі Києва перебуває під арештом з 2022 року. У 2023 році Печерський районний суд виніс нову ухвалу про арешт активу, на підставі якої Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на передачу будівлі в управління. У результаті переможцем став консорціум "Кампарітет", із яким був підписаний договір.

13 травня 2025 року відбулося офіційне приймання-передача об’єкта. Проте вже 21 травня Печерський суд скасував ухвалу про арешт, що, на думку представників профспілок, автоматично анулювало й передачу активу. 22 травня профспілки зафіксували спробу "нічного рейдерського захоплення" — за словами Землянської, представники агентства намагались змінити охорону об’єкта. Тоді цьому вдалося запобігти через втручання поліції. 3 червня відбувся повторний арешт.

"Якщо говорити юридичним процесуальним язиком, то на підставі нового арешту має проводитись новий конкурс і вибір управителя. Але чомусь сьогодні АРМА в особі голови Олени Думи, заступника голови Павла Великаречаніна, державної спеціальної охорони, приватної якоїсь охорони — понад 30 людей — наскоком залетіли в будинок профспілок, після чого перестали пускати і випускати людей з будівлі", — повідомила Землянська.

4 червня АРМА оприлюднила повідомлення про те, що внаслідок дій агентства, ДБР та ОГП суд повторно наклав арешт на будівлю. Як зазначили у відомстві, це дозволяє державі зберегти контроль над стратегічно важливим активом. В агентстві наголосили, що незалежно від ухвали про зняття одного з арештів, передача об’єкта в управління залишалася чинною. За умовами, 89,85% прибутку управителя надходить до держбюджету, а також гарантується фіксований щомісячний платіж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в житловому комплексі "Пектораль", що у Святошинському районі Києва, сталася масова бійка. За словами очевидців, конфлікт спалахнув пізно ввечері та стрімко переріс у сутичку з застосуванням сили