Гончаренко устроил перепалку со Стефанишиной в Раде: эксклюзивное видео

Громкий спор в парламенте из-за активов АРМА

Народный депутат Алексей Гончаренко потребовал в Раде от министра юстиции – вице-премьер-министра по евроинтеграции Ольги Стефанишиной уйти в отставку. Все из-за скандала вокруг Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Гончаренко заявил о конфликте интересов, в частности по ситуации вокруг АРМА и "Дома профсоюзов" в Киеве.

"Телеграф" получил эксклюзивное видео этого спора. Гончаренко заявляет, что Стефанишина голосовала за назначение главы АРМА, которая отдавала "человеку, который обеспечивает ваших детей" разнообразные объекты. Речь идет о расследовании "Украинской правды", опубликованном накануне. В нем говорится, что бывшего мужа вице-премьера Стефанишиной Михаила Стефанишина связывают с получением четырех ценных активов. Все эти объекты в 2024-2025 годах через конкурсы АРМА получил консорциум "КАМпаритет", который, по данным УП, связан именно с ним.

Стефанишина в ответ на слова Гончаренко акцентировала, что публично ответила на обвинения, а также готова предоставить дополнительную информацию. Глава Минюста осталась последовательной и подчеркнула — при подозрении на конфликт интересов Гончаренко может обратиться в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Что касается упреков в назначении главы АРМА — решение принимают коллегиально.

"Как министр юстиции, я внесла в парламент законопроект, который направлен на реформу АРМА и проведение конкурса с участием международных экспертов, такого как вы голосовали в Конституционный суд и другие судебные органы. Я надеюсь, парламент поддержит эту реформу, и вы можете применять любые меры воздействия как народный депутат, у вас полномочий гораздо больше, чем у меня, как министра", — сказала Стефанишина Гончаренко.

Что такое АРМА и почему возник скандал

АРМА создали еще в 2015. Агентство должно управлять арестованным имуществом: от заводов до яхт. Председатель АРМА – Елена Дума.

Хотя супруги Стефанишины разведены с 2017, их не раз видели вместе. Например, на встрече с митрополитом Епифанием в 2022 году. В декларации Стефанишиной также указан источник доходов — алименты от бывшего.

Расследование УП Стефанишина прокомментировала сразу и подчеркнула, что контакты происходят "только по отношению к нашим двоим детям". Гончаренко отмечает: Стефанишина может превентивно уйти в отставку или отстраниться на время расследования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Ольги Стефанишиной одна из самых больших зарплат в Кабмине. Ненамного меньше получают и другие чиновники.