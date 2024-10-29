Кожен охочий за 300 тис може спробувати себе в управлінні активами на 7,5 млрд — АРМА оголосило конкурс по "Гуліверу"

Усі охочі зможуть подати заявки до 18 листопада

В АРМА (Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів) шукають управляючого активами для раніше заарештованого столичного ТРЦ "Гулівер". Загальна площа комплексу складає 151 805 квадратних метрів.

Відповідний тендер було опубліковано 29 жовтня 2024 року. Інформація про це з’явилася на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що АРМА оголосило конкурс на надання послуг з управління активами для київського торгово-розважального центру "Гулівер" на Печерську. Заявки приймаються до 18 листопада 2024 року.

Столичний ТРЦ розташований на площі Спортивній, 1-а і включає в себе більш ніж 150 магазинів, ресторани, кінотеатр та боулінг.

Керівнику активами пропонують взяти на себе відповідальність за об’єкти на загальній площі 151 805 квадратних метрів.

Вартість послуг з управління активами для київського торговельно-розважального центру "Гулівер" оцінили в 300 000 гривень.

Нагадаємо, у червні 2024 року заарештований столичний ТРЦ "Гулівер", який належав бізнесменові Віктору Поліщуку, передали під управління АРМА — Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Це рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

Зазначимо, за даними Forbes, з початку війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука, які управляють багатофункціональним комплексом Gulliver, мережею електроніки та побутової техніки "Ельдорадо" та кількома великими складами, перестали обслуговувати кредити перед держбанками. Погашення мало відбутися 2025-го, проте після кризи 2014–2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023-го БЕБ повідомило генеральному директору Gulliver Ірині Круппе про підозру. Слідство заявляло, що протягом 2019–2021 років дирекція торговельного центру уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різних послуг та набуття матеріальних цінностей.

Так суспільству – власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку, зазначалося у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Віктор Поліщук має тісні зв’язки із Росією. Дружина Поліщука — Лілія Резвая, племінниця дружини екс-президента Росії Дмитра Медведєва. Також бізнесмен мав зв’язок із Віктором Медведчуком та Віктором Януковичем.