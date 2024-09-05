З Кабміна знову в Кабмін. Чим запам'яталася Ольга Стефанішина

Вона була головним перемовником з ЄС про вступ України

Колишня віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи. Таке призначення очікують від засідання Верховної Ради 5 вересня.

Це буде підвищенням для Стефанішиної. "Телеграф" розповідає про неї детальніше:

Біографія

Ользі Стефанішиній 38 років, вона з Одеси. У 2008 році закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника‚ перекладача з англійської мови. У 2016 році отримала диплом спеціаліста "фінанси і кредит" Одеського національного економічного університету.

Проходила навчання у дипломатичних академіях Австрії та Естонії.

Кар’єра

Урядовиця починала свій кар’єрний шлях із приватної юридичної практики. У 2007 році почала працювати у Мін’юсті, спочатку у відділі юридичного забезпечення європейської інтеграції в департаменті з питань адаптації законодавства. З 2010 до 2015 року була заступником директора у департаменті міжнародного права та директором у департаменті євроінтеграції.

З 2017 року перейшла до Секретаріату Кабміну директором офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, де пропрацювала до 2019 року. Була підлеглою Іванни Климпуш-Цинцадзе.

У 2019 році невдало балотувалась у Верховну Раду від партії "Українська стратегія Гройсмана" (№25 у списку).

У 2020 році Верховна Рада призначила Стефанішину віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Також її включили до складу РНБО.

У тому ж році Стефанішина працювала в юридичній фірмі "Ілляшев та Партнери", яка мала офіси у РФ (закриті після 24 лютого 2022 року).

У 2021 році була включена до політради "Слуга народу".

У 2022 році прізвище Стефанішиної фігурувало у справі Максима Микитася про спробу підкупу мера Дніпра Бориса Філатова. У цій справі також фігурує юрфірма "Ілляшев і партнери".

Реакція

Стефанішина обіймала посаду міністерки з євроінтеграції з червня 2020 року. За її каденції Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ. Її несподівана відставка викликала певні запитання у колег з Комітету з питань інтеграції України до ЄС. Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Стефанішина — головний переговірник з ЄС про вступ України.

Директор Інституту світової політики Євген Магда зазначив, що Стефанішина є обвинуваченою у кримінальній справі у розкраданні бюджетних коштів.

"Непогано для віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції", — скасав Магда.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мінкультом керуватиме однокурсник Андрія Єрмака Микола Точицький.