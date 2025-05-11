Дві дачі в Конча-Заспі та не тільки: що задекларував суддя Господарського суду Києва Селівон

А дружина судді володіє трьома квартирами у Києві

Дві дачі у одному з найдорожчих районів під Києвом, де вартість нерухомості може сягати сотень тисяч доларів, задекларував суддя Господарського суду міста Києва Артем Селівон. Родина судді також має три квартири в Києві, житловий будинок у Полтавській області та об'єкт незавершеного будівництва на Кіпрі.

При цьому зарплата Селівона за минулий рік склала лише 1,5 мільйона гривень. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру декларацій.

Офіційно зарплата Артема Селівона за 2024 рік становила 1 мільйон 543 тисячі гривень. Щомісяця суддя отримував близько 128,5 тисяч гривень.

У власності Селівона перебуває квартира в Києві площею 71,4 кв.м, земельна ділянка в селі Дівички Бориспільського району площею 1200 кв.м, а також два гаражі в столиці. Один із них, площею 16,8 кв.м, був придбаний у 2020 році за 192,8 тисяч гривень.

Дружина судді Юлія Селівон володіє трьома квартирами у Києві, житловим будинком у селі Малоселецьке на Полтавщині та двома земельними ділянками там же. На неї також оформлено незавершене будівництво квартири на Кіпрі площею 50,5 кв.м.

Садові будинки в Конча-Заспі, якими користується родина Селівонів, належать Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами. Суддя та його дружина мають право користування ними на підставі інвестиційного договору.

Артем Селівон їздить на автомобілі Mercedes-Benz S550 2008 року випуску, який офіційно належить Ірині Селівон. Вартість автомобіля на момент набуття права складала 552,4 тисячі гривень.

Дружина судді зберігає значні суми коштів в іноземних банках: 88,2 тисячі євро в німецькому банку та 19 тисяч доларів у польському. Крім того, вона має вклади у дорогоцінних металах — золото, срібло, платину та паладій на загальну суму 318,2 тисячі гривень.

Доходи дружини судді від роботи в німецькій організації за минулий рік перевищили дохід чоловіка і склали 1 мільйон 695 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто такий скандальний суддя Вовк та які в нього статки. Посадовець оформив основну нерухомість та частини активів на дружину.