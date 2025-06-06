Lifecell відключить мобільний інтернет 3G в одному з міст України: коли і навіщо

Чи зникне зв'язок?

Lifecell відключає 3G-інтернет у Черкасах з середини червня цього року. Компанія вимикає застарілу технологію, щоб звільнити частоти для 4G-мережі.

Перехід планують здійснити 18 червня, повідомляє місцеве видання. Проте, це не означає, що абоненти повністю втратять зв'язок.

"Телеграф" зателефонував на гарячу лінію lifecell і попросив підтвердити інформацію. Представники мобільного оператора повідомили, що компанія зараз поступово переходить із 3G на 4G/LTE. У Черкасах також планується такий перехід, але це не означає, що не буде зв'язку.

"Якщо у вас не стара SIM-картка великого розміру, а маленькі нано- або мікро-SIM і телефон, який підтримує 4G, то якихось проблем виникнути не повинно", — повідомили у компанії.

З 18 червня 2025 року lifecell вимикає 3G у Черкасах, переводячи частоти 2100 МГц на 4G/LTE для швидшого та стабільнішого інтернету.

Чому відмовляються від 3G?

Більшість користувачів вже перейшли на 4G, який забезпечує кращу швидкість та якість зв'язку. Вивільнення частот від 3G дозволяє покращити 4G-мережу. Така практика поширена у світі, а lifecell вже успішно реалізував подібні проєкти у Славутичі та Коломиї.

Що потрібно зробити абонентам:

Перевірити, чи SIM-картка та смартфон підтримують 4G/LTE

За потреби замінити SIM на USIM до 20 липня 2025 року за 0,01 грн у магазинах lifecell у Черкасах або віддалено на eSIM

Налаштувати смартфон для роботи з 4G (Android: Налаштування→Мобільні мережі→4G/LTE; iOS: Параметри→Стільникові дані)

Переконатися, що знаходитесь у зоні покриття 4G

Вимкнення 3G відбуватиметься поетапно в різних регіонах з попереднім інформуванням користувачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Lifecell підвищує ціни на один із видів SMS і не тільки. Ми розповідали, що ще зміниться у червні.