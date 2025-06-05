Використовувати Кримський міст небезпечно? У ВМС України розповіли про наслідки атаки

Україна провела унікальну операцію

Внаслідок української операції Кримський міст отримав серйозні пошкодження, тому його використання ризиковане. Точні наслідки атаки з'ясовуються.

Про це в етері телемарафону повідомив спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, верифікація щодо масштабів ураження ще відбувається, адже це складний процес.

"Використовувати Кримський міст після подібних інцидентів досить ризиковано без обстежень, тому що конструкція отримала пошкодження. І якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям громадян, то, ймовірно, хтось в майбутньому буде відповідати і за ці жертви", — наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, що 3 червня Служба безпеки України провела унікальну операцію ураження Кримського мосту. Перші вибухи пролунали під водою біля опор конструкції, попри те, що росіяни намагались максимально забезпечили міст всіма можливими засобами захисту. Навіть сам Плетенчук наголошував, що ця операція СБУ унікальна саме через захист мосту, який Україна успішно подолала.

До того ж українці могли бачити вибухи на мосту з камер відеоспостереження, тобто СБУ отримала до них доступ, що в котре підтверджує унікальність операції. Ця атака відбулась через два дні після масштабної атаки дронів на російські авіабази в глибокому тилу під назвою "Павутина", під час якої було пошкоджено десятки стратегічних бомбардувальників.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим же СБУ атакували Кримський міст.