Пляжі й центр міста не впізнати. Як курортний Скадовськ зараз виглядає в окупації (відео)

Пляжі моря дедалі більше перетворюються на дике узбережжя

Чимало українських курортів за три роки російської окупації перетворились на недоглянуті та майже дикі пляжі. До прикладу, Скадовськ Херсонської області.

"Телеграф" покаже, як місто виглядає зараз та що там відбувається з пляжами. Зауважимо, що російські окупанти захопили Скадовськ 9 березня 2022 року.

За понад 3 роки окупації місто зазначало чималих змін, вони стосуються не тільки пляжів та курорту, а й самої інфраструктури. Зокрема, багато магазинів зачинено, парки та вулиці пустують, а місцеві жителі живуть під постійним примусом та страхом.

Скадовськ на карті

На відео, що поширюють в мережі добре видно відсутність будь-якого курортного сезону. Узбережжя моря майже без людей. Пляжі потроху заростають травою, перетворюючись на дикі. Навіть центр міста, який до повномасштабного вторгнення Росії, в літній сезон перетворювався на вулик, зараз тихий і безлюдний.

Станом на 2021 рік у Скадовську функціонувало понад 80 оздоровчих закладів із загальною місткістю в понад 22 тисячі місць, більшість з яких були дитячими таборами. За попередніми даними, за літній сезон до міста приїздило понад 84 тисячі туристів і з них 51 тисяча дітей. Наразі ж такого напливу людей Скадовськ не бачив вже 3 роки.

Скадовськ до окупації

Скадовськ до окупації

Нагадаємо, що схожа доля спіткає і окупований Бердянськ, де наразі пляжі пусті та безлюдні. А центр міста дедалі більше стає занедбаним і покинутим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія "вбила" відомий острів-курорт Азовського моря.