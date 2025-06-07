Пляж практически пустует. До чего россияне довели популярный курорт в Донецкой области (видео)

До вторжения судя приезжали тысячи туристов

В сети появились новые кадры украинского курорта Белосарайская коса, который уже более 3 лет находится в оккупации. Когда-то популярное туристическое место понемногу превращается в заброшенные пляжи.

Соответствующие видео распространяется в сети. Отметим, что Белосарайская коса находится в Мариупольском районе Донецкой области. С марта 2022 курорт находится под российской оккупацией.

На свежих видео видно, что пляжи почти пусты, ведь у моря отдыхает чуть больше десятка человек. Вода чистая, но на побережье нет привычных для украинцев удобств.

Белосарайская коса на карте

Еще до полномасштабного вторжения в летний сезон на пляжах яблоку негде было упасть, сейчас же наоборот. При этом "новая власть" ничего не делает для улучшения ситуации. И к тому же отсутствие туристов сделало невозможным любой пляжный бизнес, который раньше был очень популярен.

Отметим, что сейчас на Белосарайскую косу ездят отдыхать преимущественно жители так называемых "Л/ДНР. А из-за упадка туризма большинство курортных объектов здесь закрылись. До полномасштабной войны в Украину в этом поселке функционировало более 80 баз отдыха, пансионатов и гостевых домов, способных одновременно принимать.

Пляж Азовского моря до оккупации

Белосарайская коса до оккупации

Однако все оккупированные курорты приходят в упадок и превращаются в руины. Добавим, что Белосарайская коса – важный природный объект, входящий в состав национального природного парка "Меотида". На ее территории есть ландшафтный заказник общегосударственного значения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Крым задыхается под российским игом и что там с курортным сезоном сейчас.