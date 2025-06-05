Безлюдні пляжі та зруйнований заповідник. Росія "вбила" відомий острів-курорт Азовського моря (фото)
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На заповідній території влаштовували "сафарі"
Російська окупація знищила чимало відомих українських курортів, серед яких і Бірюча коса. На території якої був заповідник.
У мережі поширюють свіже відео Бірючого острова. На кадрах видно, що людей на пляжі біля моря немає і це в розпал сезону.
Ще до повномасштабного вторгнення Росії узбережжя Азовського моря було усіяне людьми, які приїздили з різних куточків України. Зараз же усі курорти потроху занепадають та перетворюється на дикі пляжі.
На ролику чоловік розповідає про Бірючий острів, де наразі тепла чиста вода і жодної людини. Також оператор показав вдалечині і територію, де раніше був розташований заповідник. За його словами, там зраз нібито якась база окупантів.
Зауважимо, що до початку окупації на території Кирилівської громади діяло понад 500 баз відпочинку. Наразі ж більшість із них або "націоналізовані", або розграбовані, а деякі — повністю зруйновані.
Окрім того, у 2023 році стало відомо, що російські військові ніби для розваги, організували "сафарі" на тварин заповідника на острові Бірючий. Росіяни відкрили вогонь по оленях і ланях. Наразі фактичний стан заповідника не можливо оцінити, однак враховуючи мінування територій, безконтрольне полювання та відсутність догляду — заповідна зона зникає.
Додамо, що Бірючу косу називають островом, тому що раніше її територія фактично була островом. Тобто вона була відокремлена від материка водою, і дістатися до неї можна було лише човном. З часом вона з'єдналася з Федотовою косою.
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