Безлюдні пляжі та зруйнований заповідник. Росія "вбила" відомий острів-курорт Азовського моря (фото)

На заповідній території влаштовували "сафарі"

Російська окупація знищила чимало відомих українських курортів, серед яких і Бірюча коса. На території якої був заповідник.

У мережі поширюють свіже відео Бірючого острова. На кадрах видно, що людей на пляжі біля моря немає і це в розпал сезону.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії узбережжя Азовського моря було усіяне людьми, які приїздили з різних куточків України. Зараз же усі курорти потроху занепадають та перетворюється на дикі пляжі.

Бірючий острів зараз

Бірючий острів зараз

Бірюча коса на карті

На ролику чоловік розповідає про Бірючий острів, де наразі тепла чиста вода і жодної людини. Також оператор показав вдалечині і територію, де раніше був розташований заповідник. За його словами, там зраз нібито якась база окупантів.

Зауважимо, що до початку окупації на території Кирилівської громади діяло понад 500 баз відпочинку. Наразі ж більшість із них або "націоналізовані", або розграбовані, а деякі — повністю зруйновані.

Окрім того, у 2023 році стало відомо, що російські військові ніби для розваги, організували "сафарі" на тварин заповідника на острові Бірючий. Росіяни відкрили вогонь по оленях і ланях. Наразі фактичний стан заповідника не можливо оцінити, однак враховуючи мінування територій, безконтрольне полювання та відсутність догляду — заповідна зона зникає.

Додамо, що Бірючу косу називають островом, тому що раніше її територія фактично була островом. Тобто вона була відокремлена від материка водою, і дістатися до неї можна було лише човном. З часом вона з'єдналася з Федотовою косою.

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