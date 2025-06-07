Росія знищує унікальне "рожеве" озеро в Україні: його називають аналогом Мертвого моря

У цьому гарному озері неможливо потонути

Російські окупанти продовжують знищувати природні об’єкти України, у тому числі "Чисте озеро" в Сєвєродонецьку, а також одне з найнезвичайніших і найкрасивіших водойм нашої країни — Лемурійське "рожеве" озеро. Людей із різних куточків світу приваблював як його незвичайний колір, так і цілющі властивості.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому Лемурійське озеро має рожевий відтінок і що у ньому особливого. Також ми дізналися, що відбувається з унікальною водоймою, яка четвертий рік перебуває в окупації.

Лемурійське озеро — що про нього відомо і як виглядає

Це незвичайне озеро України знаходиться на півдні Херсонської області, неподалік села Григорівка, в одній із бухт солоної затоки Сиваш. До війни це була одна з найпопулярніших Instargam-локацій, оскільки озеро має приємний рожевий відтінок, що нагадує цукрову вату.

Лемурійське озеро в Херсонській області

Такий колір Лемурійському озеру надає одноклітинна водорість "Дуналієлла соленоводна", що прижилася в ньому. Під впливом сонячного проміння вона виділяє бета-каротин, щоб захиститися. І що яскравіше світить сонце, то більш насиченим стає відтінок води.

"Рожеве" озеро називають "українським Мертвим морем"

Але це не єдина унікальність озера. Його називають аналогом Мертвого моря, хоча воно містить більшу концентрацію солі. Потонути у ньому неможливо.

Лемурійське озеро має рожевий відтінок.

Глина у водоймі також цілюща, тому що містить різні корисні мінерали, кислоти, сполуки, солі магнію та калію. Грязі Лемурійського озера були сертифіковані та допущені до застосування як лікувальний та косметичний засіб.

Бруд Лемурійського озера має лікувальні властивості.

Лемурійське озеро знаходиться під окупацією

Це унікальне природне явище, на жаль, через дії російської армії починає занепадати. Внаслідок посухи, викликаної знищенням Каховської ГЕС, багато озер на лівобережжі Херсонської області висохли. Постраждало й Лемурійське озеро.

Лемурійське озеро зараз у занепаді

Жителі найближчих сіл помітили, що під час окупації "рожеве" озеро України обміліло, а цілющі грязі почали висихати. Колір водоймища також став блідим через загибель спеціальних бактерій.

"Телеграф" писав раніше, що під Києвом є озеро з бірюзовою водою та білим піском. Біля нього можна уявити, що відпочиваєш на Мальдівах.