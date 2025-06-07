Россия уничтожает уникальное "розовое" озеро в Украине: его называют аналогом Мертвого моря

В этом красивом озере невозможно утонуть

Российские оккупанты продолжают уничтожать природные объекты Украины, в их числе "Чистое озеро" в Северодонецке, а также одно из самых необычных и красивых водоемов нашей страны — Лемурийское "розовое" озеро. Людей с разных уголков мира привлекал не только его необычный цвет, но и целебные свойства.

"Телеграф" решил выяснить, почему Лемурийское озеро имеет розовый оттенок и что в нем особенного. Также мы узнали, что происходит с уникальным водоемом, который четвертый год находится в оккупации.

Лемурийское озеро — что о нем известно о как выглядит

Это необычное озеро Украины находится на юге Херсонской области, недалеко от села Григорьевка, в одной из бухт соленого залива Сиваш. До войны это была одна из самых популярных Instargam-локаций, поскольку озеро обладает приятным розовым оттенком, напоминающим сахарную вату.

Лемурийское озеро в Херсонской области

Такой цвет Лемурийскому озеру придает прижившаяся в нем одноклеточная водоросль "Дуналиелла соленоводна". Под воздействием солнечных лучей она выделяет бета-каротин, чтобы защититься. И чем ярче светит солнце, тем более насыщенным становится оттенок воды.

"Розовое" озеро называют "украинским Мертвым морем"

Но это не единственная уникальность озера. Его называют аналогом Мертвого моря, хотя оно содержит большую концентрацию соли. Утонуть в нем невозможно.

Лемурийское озеро обладает розовым оттенком

Глина в водоеме также целебная, потому что содержит различные полезные минералы, кислоты, соединения, соли магния и калия. Грязи Лемурийского озера были сертифицированы и допущены к применению как лечебное и косметическое средство.

Грязи Лемурийского озера имеют лечебные свойства

Лемурийское озеро находится под оккупацией

Это уникальное природное явление, к сожалению, из-за действий российской армии начинает приходить в упадок. В результате засухи, вызванной уничтожением Каховской ГЭС, многие озера на левобережье Херсонской области высохли. Пострадало и Лемурийское озеро.

Лемурийское озеро сейчас в упадке

Жители ближайших сел заметили, что во время оккупации, "розовое" озеро Украины обмелело, а целебные грязи начали высыхать. Цвет водоема также стал более бледным из-за гибели специальных бактерий.

"Телеграф" писал ранее, что под Киевом есть озеро с бирюзовой водой и белым песком. Возле него можно представить, что отдыхаешь на Мальдивах.