Россия уничтожает уникальное "розовое" озеро в Украине: его называют аналогом Мертвого моря
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В этом красивом озере невозможно утонуть
Российские оккупанты продолжают уничтожать природные объекты Украины, в их числе "Чистое озеро" в Северодонецке, а также одно из самых необычных и красивых водоемов нашей страны — Лемурийское "розовое" озеро. Людей с разных уголков мира привлекал не только его необычный цвет, но и целебные свойства.
"Телеграф" решил выяснить, почему Лемурийское озеро имеет розовый оттенок и что в нем особенного. Также мы узнали, что происходит с уникальным водоемом, который четвертый год находится в оккупации.
Лемурийское озеро — что о нем известно о как выглядит
Это необычное озеро Украины находится на юге Херсонской области, недалеко от села Григорьевка, в одной из бухт соленого залива Сиваш. До войны это была одна из самых популярных Instargam-локаций, поскольку озеро обладает приятным розовым оттенком, напоминающим сахарную вату.
Такой цвет Лемурийскому озеру придает прижившаяся в нем одноклеточная водоросль "Дуналиелла соленоводна". Под воздействием солнечных лучей она выделяет бета-каротин, чтобы защититься. И чем ярче светит солнце, тем более насыщенным становится оттенок воды.
Но это не единственная уникальность озера. Его называют аналогом Мертвого моря, хотя оно содержит большую концентрацию соли. Утонуть в нем невозможно.
Глина в водоеме также целебная, потому что содержит различные полезные минералы, кислоты, соединения, соли магния и калия. Грязи Лемурийского озера были сертифицированы и допущены к применению как лечебное и косметическое средство.
Лемурийское озеро находится под оккупацией
Это уникальное природное явление, к сожалению, из-за действий российской армии начинает приходить в упадок. В результате засухи, вызванной уничтожением Каховской ГЭС, многие озера на левобережье Херсонской области высохли. Пострадало и Лемурийское озеро.
Жители ближайших сел заметили, что во время оккупации, "розовое" озеро Украины обмелело, а целебные грязи начали высыхать. Цвет водоема также стал более бледным из-за гибели специальных бактерий.
"Телеграф" писал ранее, что под Киевом есть озеро с бирюзовой водой и белым песком. Возле него можно представить, что отдыхаешь на Мальдивах.