Рус

Все чудово з екологією: в мережі віруситься смішне відео про Запоріжжя

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Курйозне відео про бабусю та крокодилів
Курйозне відео про бабусю та крокодилів. Фото Колаж "Телеграфу"

Один з коментаторів пише, що давно покинув Запоріжжя, але "смак повітря" пам'ятає досі

У соціальних мережах стрімко шириться сатиричний допис, створений за допомогою штучного інтелекту. У ньому бабусю, яка спокійно відповідає на запитання про життя в Запоріжжі, під кінець ролика "викриває" власний крокодилячий хвіст — як жартівливий натяк на екологічну ситуацію в регіоні.

Дане відео опублікували в TikTok. Діалог виглядає доволі буденно: "Як вам живеться у Запоріжжі? — Нормально живеться. — А кажуть, у вас тут з екологією не дуже. — Та то все вигадки". Однак несподіваний поворот наприкінці викликає хвилю емоцій у глядачів.

Коментарі до відео — не менш дотепні, а подекуди й саркастичні. Один з користувачів іронізує: "Вам не здається, що з нею щось не так? У всіх по 2 хвости, а у неї — 1?". Інший жартома зауважує, що в Кривому Розі ситуація ще цікавіша: "Приїздіть у Кривий Ріг, у нас вже по 2 росте".

Втім, у коментарях є й більш серйозні настрої. Один з дописувачів зазначає, що "з ШІ вже живеться страшно", натякаючи на силу сучасних технологій і вміння нейромережі створювати візуально переконливі, хоч і абсурдні, сцени. Дехто ділиться особистим досвідом — житель Запоріжжя згадує, що повітря в місті було гіршим за радянських часів, коли про екологічні норми говорили значно менше.

Один з коментаторів пише, що давно покинув Запоріжжя, але "смак повітря" пам'ятає досі. А інший підтверджує, що екологічні проблеми у місті — не вигадка, натякаючи, що сатиричне відео потрапило "в яблучко".

Так, жартівливий ролик із "хвостом" бабусі став приводом для обговорення серйозної теми — стану довкілля в українських промислових містах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі пасажири тролейбуса №16 стали свідками незвичайної події: на зміну вийшов кондуктор, який відразу привернув увагу. Чоловік одягнув ковбойський капелюх та насмішив українців.

Теги:
#Запоріжжя #Соцмережі #Курйоз #ШІ #TikTok