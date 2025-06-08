Все чудово з екологією: в мережі віруситься смішне відео про Запоріжжя

Один з коментаторів пише, що давно покинув Запоріжжя, але "смак повітря" пам'ятає досі

У соціальних мережах стрімко шириться сатиричний допис, створений за допомогою штучного інтелекту. У ньому бабусю, яка спокійно відповідає на запитання про життя в Запоріжжі, під кінець ролика "викриває" власний крокодилячий хвіст — як жартівливий натяк на екологічну ситуацію в регіоні.

Дане відео опублікували в TikTok. Діалог виглядає доволі буденно: "Як вам живеться у Запоріжжі? — Нормально живеться. — А кажуть, у вас тут з екологією не дуже. — Та то все вигадки". Однак несподіваний поворот наприкінці викликає хвилю емоцій у глядачів.

Коментарі до відео — не менш дотепні, а подекуди й саркастичні. Один з користувачів іронізує: "Вам не здається, що з нею щось не так? У всіх по 2 хвости, а у неї — 1?". Інший жартома зауважує, що в Кривому Розі ситуація ще цікавіша: "Приїздіть у Кривий Ріг, у нас вже по 2 росте".

Втім, у коментарях є й більш серйозні настрої. Один з дописувачів зазначає, що "з ШІ вже живеться страшно", натякаючи на силу сучасних технологій і вміння нейромережі створювати візуально переконливі, хоч і абсурдні, сцени. Дехто ділиться особистим досвідом — житель Запоріжжя згадує, що повітря в місті було гіршим за радянських часів, коли про екологічні норми говорили значно менше.

Один з коментаторів пише, що давно покинув Запоріжжя, але "смак повітря" пам'ятає досі. А інший підтверджує, що екологічні проблеми у місті — не вигадка, натякаючи, що сатиричне відео потрапило "в яблучко".

Так, жартівливий ролик із "хвостом" бабусі став приводом для обговорення серйозної теми — стану довкілля в українських промислових містах.

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