"Телекоптери": полтавські підлітки вигулювали на вулиці незвичайного "улюбленця" (курйозне відео)

Улюбленць хлопців здивував багатьох

У Полтаві підлітки вигулювали незвичайного "улюбленця" на вулиці та прославилися на всю Україну. Курйозне відео прямо зараз облітає мережу.

Його публікують місцеві паблики. "Улюбленцем", якого вигулювали хлопці, виявився, на диво багатьох, старенький телевізор. Його за повідець кабель живлення тягли вулицею просто посеред дня. Таке курйозне "шоу" не залишило байдужим українців, котрі почали коментувати відповідне відео.

Хтось поставився з гумором до вигулу телевізора, а хтось із розумінням, припустивши, що хлопці не веселяться, а просто хочуть заробити грошей, здавши мотлох у пункт прийому. Але були й коментатори, які піддали хлопців критиці, вважаючи, поведінку підлітків "неприйнятною".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережі віруситься відео із тренажерного залу, де чоловік здивував усіх своєю багатозадачністю. Цей момент змусив сміятися тисячі користувачів.

Також "Телеграф" писав про те, що в мережі завірусилося досить провокаційне та смішне відео про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.