Штучний інтелект назвав чотири ймовірні кандидатки

Чи може жінка очолити Росію після Володимира Путіна, враховуючи поточну політичну ситуацію в країні? Це питання залишається предметом активних дискусій та спекуляцій, особливо з огляду на ситуацію в Росії.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту (ШІ), аби він провів аналіз та виділив кількох жінок, які теоретично могли б розглядатися як потенційні наступниці.

Можливі кандидатури за версією ШІ

Штучний інтелект виокремив кілька постатей, аналізуючи їхній досвід, вплив та інші фактори.

Валентина Матвієнко

Матвієнко тривалий час обіймає посаду голови Ради Федерації, верхньої палати російського парламенту, і стала першою жінкою на цій посаді. До цього вона була губернатором Санкт-Петербурга — значить, вона значний досвід в управлінні та політиці. Її вважають однією з найвпливовіших жінок у російській політиці, близькою до Кремля. Серед аргументів на її користь ШІ називає вміння знаходити спільну мову з різними політичними групами та лояльність до чинної влади.

Однак, серед обмежувальних факторів штучний інтелект вказує на вік Валентини Матвієнко – у 2025 році їй виповнюється 76 років.

Ельвіра Набіулліна

Ельвіра Набіулліна очолює Центральний банк Росії з 2013 року, а раніше працювала міністром економічного розвитку. Вона має репутацію висококваліфікованого економіста. Проте, Ельвіра Набіулліна є радше технократом, аніж публічним політиком. Її діяльність пов'язана з економікою, і їй може бракувати політичної харизми та підтримки з боку силових відомств. Деякі її рішення на чолі Центробанку, хоч і були спрямовані на стабілізацію, викликали критику в суспільстві.

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян є головною редакторкою пропагандистських російських ЗМІ. На думку нейромережі, вона є впливовою медійною фігурою, яка просуває державну політику Росії. Її перевагами ШІ називає високу медійну впізнаваність, уміння впливати на громадську думку та відносну молодість.

Водночас, Симоньян не має досвіду роботи на державних посадах, її вплив переважно зосереджений у медіасфері. Вона популярна серед прихильників чинної влади, але викликає негативну реакцію в опозиційно налаштованої частини суспільства.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак – відома телеведуча, журналістка та громадська діячка. Вона брала участь у президентських виборах 2018 року. Тоді вона позиціонувала себе як ліберальний кандидат, хоча її кампанію багато хто сприймав як узгоджену з владою. Її публічність, молодість та певні зв'язки в елітарних колах розглядаються як можливі переваги. Однак, на думку ШІ, її політична кар'єра сприймається радше як символічна, і вона не має реального управлінського досвіду чи підтримки силових структур.

Висновок штучного інтелекту

Підсумовуючи свій аналіз, штучний інтелект робить висновок, що серед згаданих жінок теоретично найбільші шанси могли б мати Валентина Матвієнко та Ельвіра Набіулліна – завдяки їхньому досвіду, впливу та інтеграції в існуючу систему. Та загалом, ймовірність того, що наступником Путіна стане жінка, на думку ШІ, залишається мінімальною.

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